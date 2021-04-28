نجوى فواد ضيفة شيخ الحارة والجرئية .. اليوم

تحل الفنانة نجوى فؤاد ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجرئية ، اليوم ،الأربعاء، والذى تقوم بتقديمه المخرجة إيناس الدغيدي ويعرض على قناة القاهرة والناس .

وتعتبر المخرجة إيناس الدغيدي، واحدة من أبرز المخرجات على الساحة حيث قامت بإخراج 16 فيلما طويلا، وعملت كمنتجة لفترة، حيث أنتجت 7 أفلام منها استاكوزا و الوردة الحمراء.

ومن أهم أعمالها الناجحة التي حملت اسمها، امرأة واحدة لا تكفى، مذكرات مراهقة ، ما تيجى نرقص، لحم رخيص.

بكاء هاني وسعد :

وكشف برومو شيخ الحارة والجريئة عن حلول العديد من الفنانين ولاعبي كرة القدم ضيوف على البرنامج ، وعلى راسهم هاني شاكر الذى ظهر داخل البرومو يبكى بعد سؤاله عن وفاة ابنته ، وهو الأمر الذى تكرر مع الفنان سعد الصغير دون الكشف عن سر بكائه.

كما فاجأت الإعلامية بوسي شلبي مقدمة البرنامج إيناس الدغيدي ، بعدما خلعت “ الباروكة ” على الهواء.

وظهر فى برومو برنامج شيخ الحارة والجريئة عددا آخر من الضيوف على رأسهم إلهام شاهين، هالة صدقي، صالح جمعة.