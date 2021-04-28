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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى فواد ضيفة شيخ الحارة والجرئية .. اليوم

إيناس الدغيدى
إيناس الدغيدى

تحل الفنانة نجوى فؤاد ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجرئية ، اليوم  ،الأربعاء، والذى تقوم بتقديمه المخرجة إيناس الدغيدي ويعرض على قناة القاهرة والناس . 

وتعتبر المخرجة إيناس الدغيدي، واحدة من أبرز المخرجات على الساحة حيث قامت بإخراج 16 فيلما طويلا، وعملت كمنتجة لفترة،  حيث أنتجت 7 أفلام منها استاكوزا و الوردة الحمراء. 

بكاء هانى شاكر وسعد الصغير في برومو شيخ الحارة والجرئية

هالة صدقي تتخطى النصف مليون مشاهدة بـ شيخ الحارة والجريئة

ومن أهم أعمالها الناجحة التي حملت اسمها، امرأة واحدة لا تكفى، مذكرات مراهقة ، ما تيجى نرقص، لحم رخيص. 

بكاء هاني وسعد :

وكشف برومو شيخ الحارة والجريئة عن حلول العديد من الفنانين ولاعبي كرة القدم ضيوف على البرنامج ، وعلى راسهم هاني شاكر الذى ظهر داخل البرومو يبكى بعد سؤاله عن وفاة ابنته ، وهو الأمر الذى تكرر مع الفنان سعد الصغير دون الكشف عن سر بكائه. 

كما فاجأت الإعلامية بوسي شلبي مقدمة البرنامج إيناس الدغيدي ، بعدما خلعت “ الباروكة ” على الهواء.

وظهر فى برومو برنامج شيخ الحارة والجريئة عددا آخر من الضيوف على رأسهم إلهام شاهين، هالة صدقي، صالح جمعة.

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