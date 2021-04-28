السيطرة على حريق شب فى جراج سيارات عشوائى بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب بعدد من السيارات الميكروباص والملاكي بجراج عشوائي بجوار شارع مجمع المدارس خلف قسم ثان شبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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حبس قاتلة والدتها بمشاركة خطيبها بالقناطر الخيرية



تلقى الواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بعدد من السيارات الميكروباص والملاكي بمنطقة بجوار شارع مجمع المدارس خلف قسم ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقل المقدم مصطفى صابر مدير وحدة الحماية المدنية بشبرا الخيمة وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح وبالفحص تبين نشوب الحريق بـ 9 سيارات ميكروباص وسيارتي ملاكي وتحرر محضر بالواقعة وتلوت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى امر محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بحبس فتاة وخطيبها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بمعاونته في قتل والدتها أثناء نومها بمنزلها بقرية البرادعة دائرة المركز وطعنها 8 طعنات بالجهة اليسرى بالبطن.



كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة ،وصرحت بدفن جثة المتوفاة عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من فتاة بعثورها على جثة والدتها "ليلى. م" 43 عاما بائعة خضار مقتولة داخل منزلها بقرية البرادعة دائرة المركز وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.



وبالفحص تبين أن المجني عليها تعيش مع ابنتيها : بسملة 10 سنوات، وأسماء، 19 عاما وأن ابنتها الكبرى اكتشفت الحادث واستغاثت بالجيران الذين أبلغوا الشرطة.



وتبين من المعاينة الأولية إصابة المجني عليها بـ8 طعنات في الجانب الأيسر وبالفحص والتحري، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجني عليها أسماء بمشاركة خطيبها المدعو "عبدالرحمن. ن "، سائق توك توك لرغبة والدتها في فسخ الخطبة فاتفقا سويا على ارتكاب الواقعة وتم ضبط المتهمين وأحيلا للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.



من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط خفير خصوصى أطلق عيارا على أحد جيرانه وأصابه بالقدم بالقناطر الخيرية بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين الأول وزوجة شقيقه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بقيام خفير خصوصى بإطلاق عيار نارى على أحد جيرانه وأصابه بالقدم بالقناطر الخيرية بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين الأول وزوجة شقيقه



جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أ ع ش" خفير خصوصى53 عاما ، وزوجة شقيقه بسبب لعب الأطفال وتدخل الجيران لفض المشاجرة وبعد فضها قام المتهم بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أصاب قدم أحد الجيران، وجرى نقله لمستشفى القناطر الخيرية العام.



جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجرى إحالته للنيابة العامة فأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع استعجال تحريات النيابة وبيان حالة المصاب.