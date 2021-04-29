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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يطالب بإطلاق حملات توعية حول خطر الموجة الثالثة لكورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

ناشد أيمن محسب عضو مجلس النواب المصريين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد،:" جميع التقارير والإحصائيات تؤكد زيادة الاعداد جراء التجمعات خلال شهر رمضان ويجيب على الجميع الالتزام.


وأوضح محسب، فى تصريح خاص لـ"ًصدى البلد"، أن الدولة بذلت جهود قوية منذ بدء الجائحة، وكان هناك تعامل على قدر الحدث، ولكن هذه الإجراءات لن تكتمل إلا بتكاتف الجهود وأن يكون للمواطن دور قوى يتمثل فى الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية على أرض الواقع، وعدم التهاون أو التهويل من حجم الكارثة، وأن يتم التعامل مع الوضع بمزيد من الحرص للحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على المنظومة الصحية التي شرعت الدولة فى وضع خطة للنهوض بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وطالب عضو مجلس النواب، منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والإعلام أن يكون لهما دور كبير فى توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون مع الأمر، وأن هناك عدد من الدول المحيطة بنا التي نتجه للإغلاق بالتزامن مع الحديث عن الدخول فى المرحلة الثالثة، والجميع يعلم جيدا عواقب الإغلاق، سواء على الفرد أو على المجتمع، ولهذا يجب أن يكون هناك حرص من الجميع على عدم التهاون لعدم تكرار سيناريو الغلق مرة أخرى.

 

جاء ذلك بعد أن استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.


وقالت وزيرة الصحة إن معدل الإصابات الأسبوعية، التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الوبائي الحالي ارتفع إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ 1248حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريباً، منوهة إلى أن محافظات: القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.


وأضافت الدكتورة هالة زايد أن الدراسات والتوصيات العلمية أثبتت عالمياً وبحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية، أن الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض بعد 10 أيام من ظهور الأعراض، أو أول نتيجة اختبار إيجابية PCR، يمكن السماح لهم بوقف احتياطات العزل دون الحاجة إلى نتيجة اختبار سلبية، وتعتبر مدة كافية لمنع انتقال العدوى بالفيروس.  

الإجراءات الاحترازية شهر رمضان المنظومة الصحية الأحزاب والإعلام منظمات المجتمع المدني

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