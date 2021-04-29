تأهل إنيمبا النيجيري وأرلاندو الجنوب أفريقي لربع نهائي الكونفدرالية

تأهل فريق إنيمبا النيجيري إلى الدور ربع النهائي بالكونفدرالية بعد فوزه الثمين على ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب إينيما سبورت ستاديوم، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى بدور المجموعات.

سجل هدف إنيمبا والمباراة الوحيد اللاعب سيريل اوليسيما في الدقيقة 95.



وبتلك النتيجة يتأهل إنيمبا إلى الدور ربع النهائي بتصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن أورلاندو الذي تأهل أيضا إلي ربع النهائي في المركز الثاني.



وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة، فاز فريق وفاق سطيف الجزائري على ضيفه أهلي بنغازي الليبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب 8 مايو 1945.

سجل هدف وفاق سطيف والمباراة الوحيد، علي القماطي لاعب فريق اهلي بنغازي الليبي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثانية .



الفوز لم يكف فريق وفاق سطيف لكي يتأهل للدور ربع النهائي بعد أن أصبح رصيده 8 نقاط في المركز الثالث ليودع البطولة رفقة فريق أهلي بنغازي الليبي الذي تذيل المجموعة برصيد 7 نقاط.

وتأهل للدور الربع النهائي بالكونفدرالية كل من إنيمبا النيجيري وارلاندو الجنوب أفريقي عن المجموعة الأولى، وشبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني عن المجموعة الثانية وجراف دي داكار السنغالي والصفاقسي التونسي عن المجموعة الثالثة والرجاء المغربي وبيراميدز المصري عن المجموعة الرابعة.



ومن المنتظر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبلة الموافق 30 أبريل بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

