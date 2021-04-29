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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 فوائد غير متوقعة لـ نص ساعة رقص

صدى البلد

فوائد صحية غير متوقعه للممارسة رياضة الرقص لصحتك ويتم الاحتفال باليوم العالمي للرقص في 29 أبريل من كل عام.

 ففي عام 1982 ، تم الاحتفال باليوم العالمي للرقص لأول مرة بمناسبة عيد ميلاد جان جورج نوفير (1727-1810) ، مبتكر الباليه الحديث.

يعد الرقص طريقة رائعة للحفاظ على صحة جسمك وعقلك إليك  الفوائد الصحية للرقص  يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ولو لنصف ساعة فقط.

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1. يعزز الذاكرة

وفقًا لدراسة نُشرت في The New England Journal of Medicine ، فإن الرقص قد يعزز ذاكرتك ويمنعك من الإصابة بالخرف مع تقدمك في العمر

2. يقلل من التوتر

في دراسة نشرت في مجلة علم الشيخوخة التطبيقي ، وجد الباحثون أن الرقص يساعد في تخفيف التوتر و يمنحك شعورًا بالرضا.

3. يحسن صحة القلب

بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية  من المعروف أن الرقص يقوي القلب والرئتين والدورة الدموية بفعد  الرقص قوي لمدة 15 دقيقة  ستشعر بتدفق الدم بشكل أسرع في جميع أنحاء جسمك. هذا يجعلك نشيطًا 

من فوائد الرقص أنه يحسن المرونة. ستساعد زيادة مرونتك مع الرقص على تخفيف وجع ما بعد التمرين وآلام المفاصل.

4. يحارب الاكتئاب

من فوائد الرقص على الصحة العقلية أنه يساعد في محاربة أعراض الاكتئاب. أظهرت دراسة أن الرقص يرفع معنوياتك ويساعد في محاربة الاكتئاب. عندما ترقص ، يتم إطلاق تدفق من المواد الكيميائية التي تحسن الحالة المزاجية ، مما يساعد على تسريع حالتك العقلية 

5. يساعد على فقدان الوزن

 يحرق  الرقص لمدة 30 دقيقة ما بين 130 إلى 250 سعرة حرارية 

6. يعزز الطاقة

الرقص طريقة أخرى لزيادة الطاقة والتخلص من التعب. مباشرة 

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