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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عم الملك عبد الله .. الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال

صدى البلد

أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن وفاة الأمير محمد بن طلال.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان مقتضب له : ‏بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى،  الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 ابريل 2021 ميلادي.

والأمير محمد بن طلال هو شقيق الملك الحسين بن طلال.

 

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ولد الأمير محمد بن طلال بن عبد الله بن الحسين بن علي عام 1940 وهو الممثل الشخصي لملك الأردن و هو الابن الثاني للملك طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف.

الديوان الملكي الهاشمي وفاة أمير الأمير محمد بن طلال الأردن الديوان الملكي الأردني

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