لو الشناوى راح الأولمبياد مش هيلعب مع الأهلي نهائي أفريقيا .. شوبير يرد على مسئول باتحاد الكرة | شاهد

نشر الإعلامى أحمد شوبير ، نجم الأهلي والمنتخب السابق ، تدوينة عبر حسابه الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب شوبير “ مصدر مسئول باتحاد الكره مجهول الاسم بيصرح ويقول لو ان الشناوى راح الاولمبياد مش حيلعب مع الاهلي نهائي افريقيا في حال تأهله للنهائي!!!!! بالذمه ده تصريح مسئول؟؟؟؟؟ ”.

ويذكر أن وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لاتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد.

وطالب شوبير من خلال برنامجه على قناة “ أون تايم سبورت ” بضرورة وجود لجنة مسابقات داخل اتحاد الكرة من أجل تنظيم جدول مباريات الدوري المصري وكأس مصر .

وأضاف أن لدوري المصري من أكبر الدوريات العربية لذلك لابد من وجود لجنة لتنظيم الدوري مشددا أن المنتخب الأوليمبي سيسافر بطوكيو بلاعبين من الأهلي والزمالك ونفس التوقيت ستقام مباريات في الدوري، بالاضافة.للنهائي الافريقي حال تأهل الأهلي .

وتابع أن فريق الأهلي يواجه جدول ممتلىء في الدوري والكأس والبطولة الأفريقية قائلا: “ لو مكن مش حيستحمل كم المباريات ده ” .