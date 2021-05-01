متى موعد ليلة القدر 2021 هل اقتربت؟.. ترقبها بعد 34 ساعة من الآن

متى ليلة القدر 2021 وبصيغة أخرى متى موعد ليلة القدر في رمضان 1442 - 2021 ؟.. كلها أسئلة يزيد البحث عنها مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، ذلك الشهر الكريم الذي مر مرور الكرام سريعًا دون أن نشعر، ونظرًا لما يعانيه العالم من انتشار وباء كورونا تتعلق الكثير والكثير من الآمال على ليلة القدر لعل الله يرفع فيها عنا البلاء والوباء، فإذا كان تحري موعد ليلة القدر 2021 أو كان سؤال متى موعد ليلة القدر كبير ونطاقه واسع كل عام، فإنه صار أكبر وأوسع هذا العام، بعدما نفدت كل السبل للفرار من هذا الوباء ولم يعد أمامنا سوى الأمل في ليلة القدر .

متى ليلة القدر 2021

متى ليلة القدر 2021 ،.. بناء على ما ذهب إليه العلماء بالإجماع ، ينبغي تحريها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ومن وحي السُنة النبوية الشريفة يمكن تحديدها بأنها إحدى ليالي الوتر الخمس والتي تبدأ بليلة الحادي والعشرين من رمضان وتنتهي في ليلة التاسع والعشرين، وما بينهما من ليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين، ولعل في هذه الأيام إجابة عن متى ليلة القدر 2021 في رمضان.

موعد ليلة القدر 2021

موعد ليلة القدر 2021 ، هي واحدة من الليالي الخمس المذكورة في السُنة النبوية الشريفة ، وهي : «ليلة الحادي والعشرين من رمضان ، ليلة الثالث والعشرين من رمضان، وليلة الخامس والعشرين رمضان، وليلة السابع والعشرين من رمضان، وليلة التاسع والعشرين من رمضان»، وتبدأ من ليلة الحادي والعشرين من مغرب يوم غد الأحد الموافق عشرون من رمضان وينتهي في فجر الإثنين الموافق الحادي والعشرين، أما ليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين ، ففي جميعها أيضًا يبدأ وقت ليلة القدر من المغرب إلى الفجر.

موعد ليلة القدر 2021 ، عن ليلة الحادي والعشرين من رمضان تبدأ من مغرب الأحد 20 رمضان والموافق 2 مايو ، وليلة الثالث والعشرين من رمضان من مغرب الثلاثاء 22 رمضان والموافق 4 مايو، وليلة الخامس والعشرين من رمضان مغرب الخميس الموافق 24 رمضان والموافق 6 مايو، وليلة السابع والعشرين السبت 26 رمضان الموافق 8 مايو، وليلة التاسع والعشرين في الإثنين 28 رمضان الموافق 10 مايو لعام 2021 م .

تاريخ ليلة القدر 2021 بالميلادي

تاريخ ليلة القدر 2021 بالميلادي يمكن حصره في خمس ليالي تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة في شهر مايو الميلادي لعام 2021 ، فيمكن تحديد تاريخ ليلة القدر 2021 وترقبها في هذه الأيام:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 2 مايو وتنتهي في فجر الإثنين 3 مايو.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو وتنتهي في فجر الأربعاء 5 مايو.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 6 مايو، وتنتهي في فجر الجمعة 7 مايو.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 8 مايو، وتنتهي فجر الأحد 9 مايو.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 10مايو ، وتنتهي في فجر الثلاثاء 11 مايو لعام 2020 م .

متى موعد ليلة القدر

متى موعد ليلة القدر ؟ ذلك سؤال قديم منذ عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- ، فلما عرف الصحابة قدر هذه الليلة وفضلها العظيم، تاقت أنفسهم لمعرفة متى ليلة القدر ، فنجدهم يسألون عنها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي كاد يخبرهم بموعدها ويحدد لهم متى ليلة القدر ، حيث كان قد علم بوقتها من سيدنا جبريل -عليه السلام-، إلا أنه بسبب شجار بعض الصحابة رُفعت عنا معرفة متى ليلة القدر بالتحديد.

متى موعد ليلة القدر ، فقد علم الرسول -صلى الله عليه وسلم- موعد ليلة القدر من سيدنا جبريل -عليه السلام- وبسبب الشجار، والمخاصمة، والتنازع بين أحد الأصحابة، رفعت معرفةُ ليلة القدر، وروي عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالتَمِسُوهَا فِي التِّسْعِ وَالسَّبْعِ وَالخَمْسِ»، والتنازع والتشاجر سبب في رفع البَركة، وفي رفع الخير الذي يحدث لهذه الأمة.

موعد ليلة القدر وعلاماتها

موعد ليلة القدر وعلاماتها ، ففيه اختلف العلماء في تعيين موعد ليلة القدر ، إلا أنه أجمع أكثرهم على أنها ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان، والفقهاء الذين رأوا أن موعد ليلة القدر وعلاماتها في سبع وعشرين رمضان استدلوا بحديث زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا المُنْذِرِ؟ قَالَ: «بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِالعَلَامَةِ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا».

موعد ليلة القدر وعلاماتها قال عنها أبا هريرة –رضي الله تعالى عنه- إن ليلة القدر في شهر رمضان دون سائر العام، والصحيح المشهور من الأقوال كما قال القرطبي رحمه الله تعالى إنها في العشر الأواخر من رمضان وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد.موعد ليلة القدر وعلاماتها وعنه قال قوم: هي ليلة الحادي والعشرين ومال إليه الشافعي، والصحيح أنها في العشر الأواخر دون تعيين والحكمة من إخفائها لكي يجتهد الناس في العبادة في العشر الأواخر كلها، كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس واسمه الأعظم بين أسمائه الحسنى، وعن موعد ليلة القدر وعلاماتها ، فورد بعض علامات ليلة القدر ومنها: «سكون في النفس، وصفاء السماء، وعدم نزول النيازك والشهب».

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر المباركة ، ومنها قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة لا يحس فيها بالمدن، وذكر العلماء أن من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن فإنّه يجد راحة وطمأنينة في هذه الليلة أكثر ما يجده في بقية الليالي، كما أن من علامات ليلة القدر أن الرياح تكون فيها ساكنة، وأنه قد يري الله الإنسان في المنام كما حصل مع بعض الصحابة، ويشعر باللذة فالإنسان يجد في القيام لذة أكثر من غيرها من الليالي.

علامات ليلة القدر منها كذلك أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع.. صافية، وسبب ذلك أن الملائكة تصعد بعد الفجر إلى السماء بعد أن كانت على الأرض فتحجب شعاع الشمس، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الملائكة تتنزل في ليلة القدر ، وذكر أهل العلم أيضًا علامات ليلة القدر، ومنها ما قاله ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: «وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضى، منها: في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها»، وفي رواية لأحمد من حديثه مثل الطست، ونحوه لأحمد من طريق أبي عون عن بن مسعود وزاد صافية ومن حديث بن عباس نحوه.

علامات ليلة القدر عنها ورد عن ابن خزيمة من حديثه مرفوعا«ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة»، ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا «أنها صافية بلجة كان فيها قمرا ساطعا ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب يرمي به فيها ومن إماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ».

علامات ليلة القدر فيما ورد بحديث جابر بن سمرة مرفوعا «ليلة القدر ليلة مطر وريح»، ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعا «أن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى».