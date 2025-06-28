كريستيانو رونالدو يجدد عقده مع النصر حتى 2027.. تفاصيل مالية ومزايا مثيرة

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى صيف 2027، بعد مفاوضات طويلة انتهت بنجاح، ليواصل أسطورته في الملاعب السعودية.

رونالدو: “أومن بالنصر وبمشروعه”

في أول تعليق له بعد التجديد، قال رونالدو في مقابلة مصورة عبر الموقع الرسمي للنادي:

“أومن بالمشروع، أومن بالنصر، أومن بجماهيرنا”.

وأضاف: “علينا أن نوجه الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأنه يقوم بعمل رائع، ونحن لسنا راضين عما حدث الموسم الماضي، ونتطلع إلى الأفضل”.



تفاصيل العقد الخرافي

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية تفاصيل العقد الجديد، الذي وصفته بـ”التاريخي”، حيث سيحصل رونالدو على:





178 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

15% حصة في النادي.

24.5 مليون كمكافأة توقيع عن الموسم الأول.

38 مليون مع بداية الموسم الثاني.

4 ملايين إضافية إذا تُوج بلقب هداف الدوري.

8 ملايين أخرى عند الفوز بلقب الدوري السعودي.

امتيازات استثنائية داخل وخارج الملعب

يتضمن العقد أيضًا خدمات فاخرة لرونالدو:





16 شخصًا بدوام كامل لخدمته، منهم:

3 سائقين 4 مديرات منزل 2 طاهيان 4 أفراد أمن 3 موظفين للعناية بالحديقة





رواتبهم مغطاة بالكامل من قبل النصر بقيمة 1.4 مليون إسترليني سنويًا.

استخدام طائرة خاصة بتكلفة 4 ملايين إسترليني.

عقود رعاية سعودية قد تصل إلى 60 مليون جنيه.

أرباح تتجاوز نصف مليار إسترليني



ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن تصل أرباح رونالدو إلى أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني بحلول نهاية عقده مع النصر، في صفقة تُعد الأضخم في تاريخ كرة القدم



