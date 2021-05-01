عمرو أديب عن الإجازات الحالية: فرصة عظيمة لـ كورونا

علق الإعلامي عمرو أديب، علي زيادة إصابات كورونا في مصر، قائلا: “قلبي يحدثني شرًا، البلد كلها في الشارع، وبدون أي التزامات بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي”.



وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد نت"،: “إغلاق المتنزهات والشواطئ خلال شم النسيم، لن يمنع من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذا استمر الوضع الوبائي بنفس المعدل، والجميع يتخوف من الإجازات التي تشهدها مصر حاليا؛ لأنها فرصة عظيمة لكورونا”.



وقال أديب: “أتمنى المواطنين يحققوا الموازنة بين أكل العيش، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، دون تهاون”، مضيفا: "أنتو شايفين العالم عامل ازاي".

