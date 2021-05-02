برلماني يطالب المصريين بمساندة الدولة في حربها لمواجهة كورونا

هنأ محمد سلطان، عضو مجلس النواب، عن دائرة الهرم وأكتوبر وزايد والواحات، عمال مصر بعيدهم، مؤكداً أن الاحتفال بعمال مصر يأتي احتراما من الدولة المصرية لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة.

وتابع النائب في تصريحات له: "أخص بالتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وعمال مصر، داعيا الله عزوجل أن تعيش مصر مستقرة وأمنه من كل سوء".

كما تقدم النائب بالتهنئة للكنائس المصرية، وجموع الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا للجميع أجواء من البهجة والسلام وسيادة القيم الإنسانية والأخلاقية التى كان المسيح فى طليعة الداعين إليها.

وطالب عضو مجلس النواب، المصريين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، مشددا على ضرورة مساندة الدولة في حربها لمواجهة كورونا باستخدام سلاح الوعي.