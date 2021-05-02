إصابة 3 أطفال سقطوا من أعلى لعبة بملاهي بجمصة

أصيب 3 أطفال أشقاء، سقطوا من أعلى أرجوحة كانوا يستقلونها بملاهي بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.



كان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة بسقوط أطفال من أرجوحة بملاهى بالمدينة.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كل من محمد.أ.م. (12 سنة-طالب)، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشقيقته هنا (6 سنوات)، مصابة بكسر بالساق اليسرى، وشقيقتهما ياسمين (5 سنوات)، مصابة بفقدان بالوعى واشتباه نزيف بالمخ، ويقيمون شارع الثانوية دائرة قسم اول المنصورة، وذلك أثناء لهوهم على الأرجوحة، اختل توازنهم وسقطوا أرضا مما أدى إلى حدوث إصابتهم، وتم نقلهم الى مستشفى بلقاس المركزي.



وتم ضبط القائم على تشغيل الملاهي شادي.ع.خ. (35 سنة) مقيم كفر البطيخ دمياط وبسؤاله أيد ذات المضمون.



واتهمت والدة المصابين القائم على تشغيل الأرجوحة بالإهمال، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.