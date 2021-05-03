إيهاب توفيق: الناس عملتلي حاجات في بيتي عشان تأذيني

حل المطرب إيهاب توفيق، ضيفا ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس” وتحدث خلال اللقاء عن الكثير من الأمور الخاصة به، كما كشف عن حقيقة خلافه مع شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب.





إيهاب توفيق ينهار عند التحدث عن والدته وفترة مرضها

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تحدث المطرب إيهاب توفيق، عن فترة إختفاءه لفترة معنية عن الساحة الفنية، قائلا: “كان في اهتمامات واخدة وقتي أكثر من الفن ومنهم تعب ومرض والدتي واهتمامي بها وسفرنا للخارج”.

وأضاف “توفيق” خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”،: الفترة دي كان كل اهتمامي بـ والدتي، بالإضافة إلى أن أولاده كان لهم اهتمام أيضا وذلك نتيجة مرضهم لفترة وقيامه بدور الأب.



وأكد المطرب إيهاب توفيق، على أن غياب الفنان محمد فؤاد لم يؤثر على قيمته، قائلا:" حتى لو غاب كتير عن الساحة الفنية هيفضل محمد فؤاد".



وعلق المطرب إيهاب توفيق، على سؤال الإعلامية “إيناس الدغيدي” بأن مصطفى قمر أشهر فنان في جيلكم" قائلا: الجيل بتاعنا مكنش فيه حد يبقى رقم واحد ولا حد يبقى أعلى من التاني".



وكشف المطرب إيهاب توفيق، عن عدم وجود نية لديه لترشيح نفسه في انتخابات نقابة الموسيقيين بعد الفنان هاني شاكر، معترفا بأنه غير جيد في الإدارة.



وروى المطرب إيهاب توفيق عن حقيقة خلافه مع عمرو دياب، قائلا :" لا يوجد خلاف بيننا ولكن لا يوجد بيننا إتفاق وود.

وأضاف :" هناك غيرة بيننا منذ فترة كبيرة..موضحا أنه بمجرد أن بدأ في النجاح حدثت بعض الغيرة.

وأوضح :" زمان كنا دايما بنحضر حفلات ومناسبات مع بعضنا البعض..وكنا بنلعب كورة كمان بس بعد كدا الدنيا باظت".

