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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يبدي اعتراضه على مستوى النظافة والإشغالات بـ حي الدقي .. صور

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية اليوم، الاثنين، بحي الدقي، لمتابعة مستوى النظافة، ورفع الاشغالات من الشوارع، عقب الجولة التي قام بها لتفقد عدد من الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة للتأكد من غلقها امام الزوار خلال شم النسيم.

وأبدى محافظ الجيزة اعتراضه خلال جولته بحي الدقي على مستوى النظافة بشوارع الحي، بعد ملاحظته انتشار الكثير من بؤر القمامة في العديد من الشوارع.

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وعنف محافظ الجيزة خلال جولته رئيس حي الدقي، لتركة تعديات علة الرصيف ووجود العديد من السيارات المركونة التي تعيق حركة المرور في الشارع، قائلا: "مهما قولت مفيش حاجة بتعملوها عدل، انزل انا اشتغل بايدي، ما انا طول اليوم شغال في الشارع شوفوا انتوا كمان شغلكم".

وشدد محافظ الجيزة على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة تكثيف أعمال النظافة في حي الدقي ومجازاة مسئول النظافة في الحي، وتقليم الأشجار التي تشوه الصورة الحضارية للشوارع.
 

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محافظ الجيزة حي الدقي شم النسيم رئيس حي الدقي الهيئة العامة للنظافة

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