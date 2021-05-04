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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف حصيلة جرعات كورونا المرسلة عبر "كوفاكس"

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، توصيل 50 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" عبر برنامج كوفاكس إلى دول العالم.

 

وقالت المنظمة إن برنامج كوفاكس لإرسال اللقاحات، تمكن من إرسال 50 مليون جرعة من اللقاحات إلى 121 دولة واقتصاد في العالم.

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الصحة العالمية: حصيلة إصابات كورونا فى أخر أسبوعين أعلى من أول 6 شهور لظهور الوباء

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منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا شديدا بسبب جائحة كورونا

إلا من ناحية أخرى، أكدت المنظمة أن البرنامج لا يزال يواجه قيودا كبيرة في الإمدادات.

 

فيما شف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسبوعين الماضيين يفوق ما تم الإبلاغ عنه خلال الستة أشهر الأولى من ظهور الوباء.
وقال تيدروس - في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم تمثل الهند والبرازيل أكثر من نصف حالات الإصابة الأسبوع الماضي، لكن هناك العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم تواجه وضعًا هشًا للغاية.

 

ودعا تيدروس الجميع إلى مواصلة اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية والمشورة الوطنية حول تدابير سلامة الصحة العامة قائلاً "ما يحدث في الهند والبرازيل يمكن أن يحدث في مكان آخر ما لم نتخذ جميعا احتياطات الصحة العامة التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية منذ بداية الوباء، فاللقاحات جزء من الإجابة، وليست الحل الوحيد".

 

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا لقاحات فيروس كورونا كوفاكس الهند

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