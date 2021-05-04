عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوجا أهم اهتماماته .. 10 معلومات عن أحمد مجدى في عيد ميلاده

أحمد مجدى
أحمد مجدى

يحتفل اليوم الفنان أحمد مجدى بعيد ميلاده ، حيث يعد واحداً من أبرز الفنانين المتواجدين على الساحة حالياً سواء فى مجال الدراما التليفزيونية أو السينمائية ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه : 

1- قضى طفولته  في حي المنيل حتى سن الخامسة عشر.

2- رس الفرنسية حتى المرحلة الثانوية.

3- والده هو المخرج الكبير مجدى أحمد على

4 - التحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرج منها عام 2007.

5-إنضم قبل تخرجه إلى (فرقة الطمي) المسرحية المستقلة وشارك كممثل ومخرج مساعد في الكثير من العروض.

من أجمل الحاجات اللي حصلتلي السنة دي.. أحمد مجدي يوجه رسالة لـ روجينا عبر انستجرام

أحمد مجدي يثير الشك والغموض في مسلسل "بنت السلطان"

6- عمل بعد تخرجه من مدرسة السينما مع مركز دراسات اللاجئين والهجرة التابع للجامعة الأمريكية، وأخرج للمركز الفيلم التسجيلي إلى البحر.

7- شارك في فيلم عصافير النيل في عام 2009 والذي كان من إخراج والده مجدي أحمد علي والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير إبراهيم أصلان .

8- قدم فيلمه الروائى الطويل  الأول كمخرج منذ ما يزيد عن عامين وحمل أسم لا أحد هناك . 

9- من أبرز اهتماماته اليوجا .

10 - قدم ما يقرب من 33 عملاً فنياً ما بين السينما والتليفزيون . 

أحمد مجدى كلية الحقوق جامعة عين شمس الفنان احمد مجدي مسلسل بنت السلطان مجدى أحمد على فيلم لا أحد هناك

موضوعات متعلقة

قصر النيل الحلقة 13.. أحمد مجدي يحصل على مذكرات تدين عائلة السيوفي

مجدي أحمد علي: أحضر لفيلم عن سعاد حسني

ترشيحاتنا

صلاة التسابيح .. ماذا تقرأ فيها بعد الفاتحة للفوز بأكبر ثواب؟.. 4 سور قرآنية

خاصl شيرين سيف النصر تكشف لـ صدى البلد علاقة حجابها بالفنانة شادية في مسلسل من الذى لا يحب فاطمة

هاني شاكر: يجب إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز.. وزعلان من أوباما وفرجاني ساسي

دعاء ليلة القدر .. ابدأ يومك بـ5 أعمال ثم ردده من المغرب ليستجاب

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة.. ويؤكد: إمام عاشور تم ذبحه

شوبير: كاف يؤجل تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

بحجم ملعب كرة قدم.. شاهد تحليق أكبر طائرة في العالم لأول مرة

فيديو

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ