اليوجا أهم اهتماماته .. 10 معلومات عن أحمد مجدى في عيد ميلاده

يحتفل اليوم الفنان أحمد مجدى بعيد ميلاده ، حيث يعد واحداً من أبرز الفنانين المتواجدين على الساحة حالياً سواء فى مجال الدراما التليفزيونية أو السينمائية ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :

1- قضى طفولته في حي المنيل حتى سن الخامسة عشر.

2- رس الفرنسية حتى المرحلة الثانوية.

3- والده هو المخرج الكبير مجدى أحمد على .

4 - التحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرج منها عام 2007.

5-إنضم قبل تخرجه إلى (فرقة الطمي) المسرحية المستقلة وشارك كممثل ومخرج مساعد في الكثير من العروض.

6- عمل بعد تخرجه من مدرسة السينما مع مركز دراسات اللاجئين والهجرة التابع للجامعة الأمريكية، وأخرج للمركز الفيلم التسجيلي إلى البحر.

7- شارك في فيلم عصافير النيل في عام 2009 والذي كان من إخراج والده مجدي أحمد علي والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير إبراهيم أصلان .

8- قدم فيلمه الروائى الطويل الأول كمخرج منذ ما يزيد عن عامين وحمل أسم لا أحد هناك .

9- من أبرز اهتماماته اليوجا .

10 - قدم ما يقرب من 33 عملاً فنياً ما بين السينما والتليفزيون .