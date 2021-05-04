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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة راموس وميندي واستدعاء مارسيلو.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة تشيلسي

راموس
راموس

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستواجه تشيلسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على نظيره تشيلسي، غدًا في تمام التاسعة مساءً، على ملعب “ستامفورد بريدج”، يإياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وشهدت القائمة غياب كل من داني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، ورفائيل فاران، بينما عاج راموس وميندي اللذان تعافيا بشكل تام من إصابتيهما العضلية، ومن المتوقع مشاركتهما في اللقاء من البداية.

كما شهدت اسم فيدي فالفيردي بعدما ظهرت سلبية عينته وشفائه من فيروس كورونا المستجد، واستدعاء البرازيلي مارسيلو الذي كان من الغير متوقع سفره مع البعثة نظرا لمشاركته في انتخابات جمعية مدريد (برلمان إقليم مدريد)،

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

 

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي

خط الدفاع: ميليتاو - راموس- ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميندي - ميجيل

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - فالفيردي - أريباس - بلانكو

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الميرنجي.

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