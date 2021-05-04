وزير الخارجية الأمريكي يعلق على مفاوضات إيران والسعودية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين السعودية وإيران أمر جيد لحل القضايا العالقة بين البلدين.

وقال "بلينكن"، في تصريحات لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية: “إن تقارير المباحثات السعودية الإيرانية مشجعة ومن الجيد إدارة الخلافات بالحوار المباشر”.

وأضاف “أبدينا جدية في العودة للاتفاق النووي مع إيران خلال محادثات جنيف”.

وأشار بلينكن إلى أن القرار النهائي بشأن الاتفاق النووي في إيران بيد المرشد الإيراني علي خامنئي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المرشد أيضًا هو من يسيطر على الانتخابات الإيرانية.

وفيما يخص الاتفاق النووي قال بلينكن: “مباحثات فيينا أحرزت تقدما وأمامنا طريق طويل وإيران عليها العودة للالتزام بالاتفاق النووي”.

وتابع: “ما زال الطريق طويلا في فيينا وعلى إيران العودة الكاملة للاتفاق النووي”.