وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذ للمشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.



وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزاً فى 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.



وأكد الوزير، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ، والشراء المجمع للمواد والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات من أجل خفض التكلفة، والاستعانة بالمنتج المحلى، وهذا تكليف واضح من القيادة السياسية.

واستعرض اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، موقف تنفيذ مشروعات التطوير التى يتولى الجهاز تنفيذها، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية والتكلفة المالية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ مجمعات الخدمات على مستوى 169 وحدة محلية، ويتكون مجمع الخدمات المخطط تنفيذه من دور أرضى، ودورين متكرر.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم معاينة مواقع الأراضى وعمل مخططات لمواقع مجمعات الخدمات بـ98 وحدة محلية بها قطع أراض تفى بمتطلبات الإنشاء، وجار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن 71 قطعة أرض بباقى الوحدات المحلية، مشيراً إلى أنه تم عمل جسات لـ43 موقعاً لتنفيذ مجمعات الخدمات، موزعة كالتالى (7 بمركز أبوقرقاص - 4 بمركز العدوة - 3 بمركز ديرمواس - 2 بمركز ملوى، بمحافظة المنيا، و4 بمركز أبنوب - 7 بمركز منفلوط - 7 بمركز ديروط - 5 بمركز الفتح، بمحافظة أسيوط - 4 بمركز ناصر، بمحافظة بنى سويف)، وجار استكمال إسناد باقي المراكز تباعاً.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه من المقرر تنفيذ 480 مشروعاً لكبارى الري فى المراكز المستهدفة (310 كبارى للسيارات، و170 كوبرى للمشاة)، وتشمل المشروعات (99 رفع كفاءة - 136 إحلال - 245 إنشاء جديد)، حيث تم إعداد الدراسات والتصميمات لـ369 كوبرى (كوبرى سيارات بعرض 8 م، و2 ممر مشاة على الأجناب بعرض 1 م للممر - كوبرى مشاة بعرض 2.5 م)، وجار دراسة باقى الكبارى واعتماد التصميمات من المختصين بوزارة الرى.

كما استعرض مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، حيث يجرى تصميم وتنفيذ الأعمال فى 401 قرية، بخلاف 151 قرية مخدومة، و152 قرية مطلوب توفير أراض لها لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي.