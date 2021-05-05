الدولار واليورو والريال

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 5 / 5 / 2021 في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الصباح، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي المصري.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.61 جنيه، والبيع 15.71 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.75 جنيه، والبيع 18.88 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.65 جنيه ، البيع 21.80 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

كما هبطت مستويات سعر الدينار الكويتي، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 5 -5-2021، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من فروع البنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وعلى مستوى السعر المعلن من البنك المركزي المصري تراجع فى البنوك العاملة ليصبح 51.73 جنيه للشراء، و52.20 للبيع، وفقاً للتحديث اليومي تلك الأسعار الرئيسية الأجنبية والعربية داخل القطاع.

سعر الريال السعودي

فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، 5-5-2021، داخل أغلب البنوك وشركات الصرافة المحلية، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب آخر تحديثات معلنة عن متوسط أسعار العملات، بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

استهل سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، بشبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، أظهرت شاشات التداول الصباحية، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، تداول سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.