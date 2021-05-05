روسيا تُسجل 7 آلاف و975 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" خلال 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم /الأربعاء/ 7 آلاف و975 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ( كوفيد ــ 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 7770 إصابة في اليوم السابق؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أربعة ملايين و847 ألفا و489 إصابة.



وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أكبر عدد من هذه الإصابات الجديدة بواقع 2432 إصابة، مضيفا أنه تم تسجيل 360 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مقابل 337 وفاة في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد 111 ألفا و895 شخصا.

7 آلاف و506 أشخاص تعافوا من الفيروس التاجي



وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 7 آلاف و506 أشخاص تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى أربعة ملايين و464 ألفا و550 شخصا.



وأشار البيان إلى إجراء أكثر من 130.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا منذ بداية انتشار الجائحة وحتى يومنا الحاضر.