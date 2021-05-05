هبة مجدي تتألق بإطلالة جديدة في مسلسل "موسي"

نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة صور من مسلسل “موسي”،من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت بفستان كلاسيك أبيض مع طباعة نقط سوداء أبرز نحافتها ،وتركت شعرها البني منسدلا علي كتفيها مع لمسات المكياج التي أعطت لها طابع شخصية “شفيقة”التي تجسدها في المسلسل.

وكتبت هبة مجدي معلقة من خلال صورها:"تفتكروا ايه اللي هيحصل لشفيقة ..؟؟".



وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.



ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.