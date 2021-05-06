عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة عجوز صدمه قطار بمزلقان مغاغة شمال المنيا

قطار صورة أرشيفية
قطار صورة أرشيفية

لقى معلم بالمعاش مصرعه بعد أن دهسه القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالقرب من مركز مغاغة بشمال المنيا تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع " محمد . ا . ع "، 69 عاما، معلم بالتربية والتعليم بالمعاش، صدمه قطار الصعيد، أثناء عبور مزلقان محطة سكك حديد مركز مغاغة، وتوفي المعلم دهسًا تحت عجلات قطار الصعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وبالمعاينة كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي لقطاع شمال المحافظة أنه أثناء عبور المتوفى مزلقان السكة الحديد اختل توازنه وصدمه القطار ولقي حتفه في الحال، ولا توجد شبهه جنائية وراء الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة  للتحقيق في ملابسات الواقعة، وقد أصدرت قرارًا بدفن جثة المتوفي.

 

المنيا مصرع عجلات قطار أمن المنيا سكة الحديد

موضوعات متعلقة

بحث إجراءات إنشاء مكاتب للبريد بالقرى المدرجة بحياة كريمة في المنيا

ترشيحاتنا

مواطن يشكو عدم استلام وحدته بالإسكان الاجتماعى فى مدينة السادات

هواوي تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية

الرئاسي الليبي يكلف حسين العائب برئاسة «المخابرات»

الفتوى والتشريع تفرض عدم جواز إعفاء مستأجر مصنع من أداء القيمة الإيجارية

وظائف خالية بجامعة عين شمس ..اعرف تفاصيلها الآن

محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد مروره في سماء مصر.. 6 ساعات تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

حريق هائل يلتهم ١٠ باكيات وفرش الباعة في موقف أحمد حلمي

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجول وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

تفاصيل ١٥ دقيقة تحقيقات مع سيد عبدالحفيظ فى أزمة المكالمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ