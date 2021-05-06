وفاة عجوز صدمه قطار بمزلقان مغاغة شمال المنيا

لقى معلم بالمعاش مصرعه بعد أن دهسه القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالقرب من مركز مغاغة بشمال المنيا تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع " محمد . ا . ع "، 69 عاما، معلم بالتربية والتعليم بالمعاش، صدمه قطار الصعيد، أثناء عبور مزلقان محطة سكك حديد مركز مغاغة، وتوفي المعلم دهسًا تحت عجلات قطار الصعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وبالمعاينة كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي لقطاع شمال المحافظة أنه أثناء عبور المتوفى مزلقان السكة الحديد اختل توازنه وصدمه القطار ولقي حتفه في الحال، ولا توجد شبهه جنائية وراء الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وقد أصدرت قرارًا بدفن جثة المتوفي.