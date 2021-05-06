حياة كريمة.. كيف تغيرت قرى المنيا بـ لمسة عصرية؟

حالة من الفرحة والسعادة، يعيشها أهالي قرى مبادرة حياة كريمة بالمنيا لتلبية احتياجاتهم من مشروعات الصرف الصحي وتبطين الترع ورصف الطرق والارتقاء بالبنية التحتية، فالعمل بقري المبادرة يجري على قدم وساق فلا يعلو صوت الا أصوات المعدات والعمال لإنهاء المشروعات.

فبعد سنوات من المعاناة في نقص الخدمات ومشروعات البنية التحتية، جاءت مبادرة حياة كريمة كعصا سحرية لتوفير الخدمات والمشروعات القومية العملاقة بقرى المبادرة، حيث يعيش أهالي 5 مراكز شمال المنيا.



يقول سعد إبراهيم من أهالي أبوقرقاص، إن قرى المركز بها عدد كبير من المنازل المبنية بالطوب اللبن وجاءت مبادرة حياة كريمة لتعطى الأمل لهم فى بناء منازلهم بالطوب المسلح ولقد لمسنا بالفعل خطوات تنفيذ المبادرة وكانت البداية تبطين الترع، كذلك بدأت أعمال الصرف الصحى بالقرية حيث جاءت إلى القرية المعدات والمواسير وبالفعل بدأت أعمال الحفر داخل القرية لبدء المشروع.

ويضيف عبد النبي عبد الكريم من أهالي قرية أولاد الشيخ بمغاغة، إن القري من القرى الفقيرة ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على المبادرة والتى ستعمل على إنقاذ العديد من الفقراء من خلال بناء منازلهم وتحسين حالتهم المعيشية.

أما حنان ربيع من أهالى أبو قرقاص فقالت: لا نجد كلمات نشكر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه للقرى وتحسين حالتهم المعيشية وتيسير الحياة على الفقراء بديلا عن الانتقال من قرية إلى أخرى من أجل قضاء حوائجهم ولفتت إلى أن قري المبادرة ستتحول الى مدن بعد تنفيذ المشروعات بها .

وأكد الحسينى أحمد رمضان محام ومنسق بالمبادرة أنه تم البدء في إجراءات تصوير السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن بقري صفانية وتوابعها وبان العلم و السلطان و محمد بيه بمركز العدوة ضمن مبادرة ال20 ألف استمارة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وقطاع الأحوال المدنية وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا.

ومن جانبه قال المهندس خالد الخطيب مدير منطقة المنيا بشركة كونكورد للهندسه والمقاولات أن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستغير من الريف المنياوى وتحوله إلى مدن عصرية بعد اكتمال منظومة الخدمات بالقرى من صرف صحي ومحطات مياة شرب ورصف شوارع ومدارس ومكاتب بريد ومراكز شباب وغيرها من الخدمات التي تحتاجها القرى.

وأضاف الخطيب أن الشركة تعمل في مراكز العدوة ومغاغة ومطاي وأبوقرقاص ففي مطاي يتم تنفيذ 4 مشروعات عملاقة بقطاع مياه الشرب بتكلفة إجمالية تصل إلى 205 مليون جنيه وكذلك محطة مياة بمركز العدوة وماخد بقيمة 220 مليون جنيه وفي ابوقرقاص يتم إنشاء مشروعات بقرى شيبه وبنى حسن والشيخ تمي منذ 3 شهور بقيمة ما يقرب من 530 مليون جنيه.

وأكد خالد الخطيب أن كل هذة المشروعات العملاقة توفر مئات من فرص العمل المختلفة لشباب المنيا.

ومن جانبه قال المهندس أحمد فرحات مدير المكتب الفني بالشركة أن مبادرة حياة كريمة ستغير شكل القرى بالكامل بعد اكتمال منظومة الخدمات والمشروعات وستقضي على الهجرة من القرى للمدن مشيدا بتعاون أهالي القرى مع الشركات المنفذة للمشروعات بقرى المبادرة وسعادتهم الكبيرة بتنفيذ المشروعات وتعاونهم إلى أقصى حد مع المهندسين والعمال المنفذين للمشروعات.