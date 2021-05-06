عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. كيف تغيرت قرى المنيا بـ لمسة عصرية؟

مشروعات مبادرة حياة
مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى المنيا

حالة من الفرحة والسعادة، يعيشها أهالي قرى مبادرة حياة كريمة بالمنيا لتلبية احتياجاتهم  من مشروعات الصرف الصحي وتبطين الترع ورصف الطرق والارتقاء بالبنية التحتية، فالعمل بقري المبادرة يجري على قدم وساق فلا يعلو صوت الا أصوات المعدات والعمال لإنهاء المشروعات.

فبعد سنوات من المعاناة في نقص الخدمات ومشروعات البنية التحتية، جاءت مبادرة حياة كريمة كعصا سحرية لتوفير الخدمات والمشروعات القومية العملاقة بقرى المبادرة، حيث يعيش أهالي 5 مراكز شمال المنيا.


يقول سعد إبراهيم من أهالي أبوقرقاص، إن قرى المركز بها عدد كبير من المنازل المبنية بالطوب اللبن وجاءت مبادرة حياة كريمة لتعطى الأمل لهم فى بناء منازلهم بالطوب المسلح ولقد لمسنا بالفعل خطوات تنفيذ المبادرة وكانت البداية تبطين الترع، كذلك بدأت أعمال الصرف الصحى بالقرية حيث جاءت إلى القرية المعدات والمواسير وبالفعل بدأت أعمال الحفر داخل القرية لبدء المشروع.

ويضيف عبد النبي عبد الكريم من أهالي قرية أولاد الشيخ بمغاغة، إن القري من القرى الفقيرة ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على المبادرة والتى ستعمل على إنقاذ العديد من الفقراء من خلال بناء منازلهم وتحسين حالتهم المعيشية.

أما حنان ربيع من أهالى أبو قرقاص  فقالت: لا نجد كلمات نشكر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه للقرى وتحسين حالتهم المعيشية وتيسير الحياة على الفقراء بديلا عن الانتقال من قرية إلى أخرى من أجل قضاء حوائجهم ولفتت إلى أن قري المبادرة ستتحول الى مدن بعد تنفيذ المشروعات بها .

وأكد الحسينى أحمد رمضان محام ومنسق بالمبادرة أنه تم البدء في إجراءات تصوير السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن بقري صفانية وتوابعها وبان العلم و السلطان و محمد بيه بمركز العدوة ضمن مبادرة ال20 ألف استمارة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وقطاع الأحوال المدنية وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع  المجلس بالمنيا.

ومن جانبه قال المهندس خالد الخطيب مدير منطقة المنيا بشركة كونكورد للهندسه والمقاولات أن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستغير من الريف المنياوى وتحوله إلى مدن عصرية بعد اكتمال منظومة الخدمات بالقرى من صرف صحي ومحطات مياة شرب ورصف شوارع ومدارس ومكاتب بريد ومراكز شباب وغيرها من الخدمات التي تحتاجها القرى.

وأضاف الخطيب أن الشركة تعمل في مراكز العدوة ومغاغة ومطاي وأبوقرقاص ففي مطاي يتم تنفيذ 4 مشروعات عملاقة بقطاع مياه الشرب بتكلفة إجمالية تصل إلى 205 مليون جنيه وكذلك محطة مياة بمركز العدوة وماخد بقيمة 220 مليون جنيه وفي ابوقرقاص يتم إنشاء مشروعات بقرى شيبه وبنى حسن والشيخ تمي منذ 3 شهور بقيمة ما يقرب من 530 مليون جنيه.

وأكد خالد الخطيب أن كل هذة المشروعات العملاقة توفر مئات من فرص العمل المختلفة لشباب المنيا.

ومن جانبه قال المهندس أحمد فرحات مدير المكتب الفني بالشركة أن مبادرة حياة كريمة ستغير شكل القرى بالكامل بعد اكتمال منظومة الخدمات والمشروعات وستقضي على الهجرة من القرى للمدن مشيدا بتعاون أهالي القرى مع الشركات المنفذة للمشروعات بقرى المبادرة وسعادتهم الكبيرة بتنفيذ المشروعات وتعاونهم إلى أقصى حد مع المهندسين والعمال المنفذين للمشروعات.

 

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة الصرف الصحى الخدمات البنية التحتية عصرية

موضوعات متعلقة

شون وصوامع المنيا تستقبل 51 ألف طن من الأقماح

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 776 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

حياة كريمة.. كيف تغيرت قرى المنيا بـ لمسة عصرية؟

رسميا .. الكشف عن سكودا فابيا 2022 الجديدة كليا .. صور

كيلو الفراخ ب 15 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مجاهد يوجه رسائل نارية بشأن الأزمات المتلاحقة للجبلاية مع الأهلي والزمالك

الري: التطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين حال زراعة الأرز بالمخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريح

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ