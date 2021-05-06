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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لوريوس العالمية

محمد صلاح
محمد صلاح

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على فوزه  بجائزة لوريوس العالمية للإلهام  الرياضي .

وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزتها الصحفة الرسمية لـ أكاديمية لوريوس، عبر موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”:  فخور للغاية لاختياري من قبل أكاديمية لوريوس لهذه الجائزة".

 

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وتابع محمد صلاح:"  لقد كان عام 2020 عاما صعبا للغاية، نحن بحاجة إلى التعلم من هذه التجربة، ودعم بعضنا البعض، وأن نبذل قصارى جهدنا للتطلع إلى المستقبل".

 

وواصل :"  في معظم الأحيان، نحن لاعبو كرة القدم نشكر مشجعينا عندما نفوز بالجوائز، ولكتي أريد إهداء هذه الجائزة لكي محبي الرياضة في العالم، وليس لمشجعيني فقط".

وأكمل محمد صلاح:" العام الماضي أثبت أن الرياضة بما في ذلك كرة القدم، لاتمثل شيئا بدون الجماهير، كل شخص في المنظمومة يمكن استبداله، إلا المشجع".

 

كانت أكاديمية لوريوس العالمية، أعلنت منذ قليل، فوز محمد صلاح، بجائزة لوريوس العالمية للإلهام  الرياضي .

وكتبت الصفحة الرسمية لـ لوريوس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : في عام أطلق فيه صلاح النار برفقة ليفربول لأول مرة الدوري الممتاز ، اللقب بعد 30 عامًا ، ساعد أيضًا في مشاريع التجديد في مسقط رأسه ، وتبرع بالمال لبناء مدرسة ومستشفى ووحدة إسعاف.

ويعتبر محمد صلاح أول لاعب كرة قدم يتوج بالجائزة التي أنشئت للرياضيين منذ عام .2000

“مو” صلاح هو أول عربي ومصري يتوج بالجائزة وثاني افريقي بعد فيفيان الكيني لاعب العاب القوى .

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