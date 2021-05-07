مجانا.. كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft

ظهرت ماين كرافت Minecraft، في البداية كـ لعبة متاحة مخصصة فقط للكمبيوتر الشخصي، ولكنها توسعت منذ ذلك الحين لتشمل كل جهاز معروف، بما في ذلك وحدة التحكم والجوال و VR وحتى Fire TV.

وبالرغم من كونها متوافقة مع جميع أنظمة التشغيل، إلا اللعبة الشهيرة التي تملك قاعدة مستخدمين تبلغ أكثر من 126 مليون لاعب نشط حول العالم، إلا أن جميع إصداراتها مدفوعة باشتراك، حسبما ذكر موقع "radiotimes"، باستثناء إصدار واحد فقط من لعبة ماين كرافت متاح للعب مجانا.

ماهي لعبة ماين كرافت؟

تعد لعبة ماين كرافت واحدة من أشهر الألعاب حول العالم، والمملوكة لاستوديهات الألعاب Mojang، والتي تتيح للاعبيها استكشاف وبناء عالم افتراضي جديد باستخدام أنواع مختلفة من الكتل، تتوفر العبة الشهيرة في إصداران هما: Minecraft Java Edition و Minecraft: Windows 10 Edition.

كيف تلعب ماين كرافت Minecraft مجانًا

تتوفر لعبة ماين كرافت عبر منصات أنظمة التشغيل المختلفة،مثل: ويندوز وماك وLinux وأندرويد واكس بوكس وبلاي ستيشن، ولكن إذا كنت لا تفضل تحميل اللعبة على جهازك فهناك طريقة واحدة يمكنك من خلالها لعب ماين كرافت Minecraft مجانًا، وذلك من خلال متصفح الويب الخاص بك من خلال الذهاب إلى الموقع الرسمي للعبة classic.minecraft.net، وهو الأصلي المتاح منذ 2009.

وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة الإصدار الحالي من لعبة ماين كرافت Minecraft، يتوفر إصدار تجريبي مجاني على أنظمة التشغيل Windows 10 و أندرويد و PlayStation 4 و PlayStation 3.

كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت لأندرويد

تتوفر نسخة من لعبة ماين كرافت للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي ولكنها ليست مجانية، وإليك كيفية تحميلها:

1. افتح متجر جوجل بر هاتفك الذكي، وقم بالبحث عن لعبة ماين كرافت Minecraft.

2. في الخطوة التالية سترى الصفحة الخاصة باللعبة على متجر أندرويد، ولكن سيتعين عليك شراء اللعبة ودفع تكلفة حوالى 6.99 دولارات.

3. بعد إنهاء إجراءات الدفع بنجاح، سيظهر أمامك زر التثبيت، قم بالنقر عليه.

4. بمجرد تنزيل اللعبة عبر هاتفك الذكي، قم بتشغيلها وابدأ استكشاف العالم الافتراضي للعبة ماين كرافت.