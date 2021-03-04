أسهل طريقة لـ تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft للكمبيوتر مجانا

حصلت لعبة ماين كرافت Minecraft ، علي شعبية كبيرة حول العالم من خلال أكثر من 50 مليون عملية تنزيل على الهواتف الذكية، وذلك بفضل شعبيتها الكبيرة التي تحظى بها بين اللاعبين حول العالم، وتتيح "ماين كرافت" لمستخدميها خوض تجربة فريدة عن طريق مغامرة بين العوالم الافتراضية من خلال استخدام مكعبات منقطة، تحاكي الأشياء الموجودة في العالم الحقيقي، والتي تسمح لهم بالتفاعل مع الحيوانات والمخلوقات الأخرى.





تأسست لعبة ماين كرافت Minecraft ، في عام 2009، وصممها المطور السويدي ماركوس بيرسون، من خلال شركة Mojang، ولأنها جميع الفئات العمرية حققت شعبية كبيرة بين المستخدمين، حيث بلغت إيراداتها أكثر من 1.3 مليار دولار خلال المدة التي بين عامي 2015 و2018، محققة مبيعات في عام 2015 فقط حوالي 400 مليون دولار.





وتدور فكرة لعبة المغامرة والتشويق ماين كرافت Minecraft، على تصميم عالم خاص وبناء المباني الخاص بك، والبحث عن أدوات التنقيب وجمع الأخشاب وعمل أثاث للمنزل، ثم قم بجمع الموارد والأسلحة النارية والمعدنية وجمع الغذاء، وستنتقل بعد ذلك إلى المرحلة أخرى لمواجهة الوحوش والهياكل العظمية وعليك في هذه المرحلة البقاء على قيد الحياة وقتل جميع الوحوش التي تواجهك في هذه المرحلة من اللعبة.





وتتيح لك لعبة ماين كرافت Minecraft، أن تلعبها فرديا أو جماعيا مع أصدقائك، كل ما عليك فعله هو تحميل اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والتمتع بمزايا اللعبة حيث تساعدك على تنمية مهاراتك من خلال مجموعة من العمليات الحسابية داخل اللعبة مما يزيد من متعة وإثارة المغامرة.





تحميل آخر إصدار من لعبة ماين كرافت minecraft للكمبيوتر





1. اذهب إلى الموقع الخاص بلعبة ماين كرافت من خلال الرابط التالي هنا





2. قم بتنزيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.





3. افتح الملف ثم قم بتشغيل اللعبة.





4. قم بإنشاء حسابك الخاص من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة.





5. قم بتسجيل دخولك بواسطة الحساب الذي قمت بإنشاؤه، ثم استمع بالبدء في اللعب مباشرة.