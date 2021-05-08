جبر الخواطر.. هدية من الرئيس السيسي لعامل الديلفرى

قال اسلام عويس، الشاب الذى التقاه الرئيس السيسى، إنه خرج من منزله هذا اليوم فى الساعة الثانية عشر ظهرا برفقة زوجته وشاهد موكبا وطلب منه التوقف، وتفاجئ وقتئذ بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى قام بالترحيب بهما وهنأهما بشهر رمضان.



وأوضح " عويس" ، خلال تقرير خاص اذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سأله عن عمله وأجاب بأنه عامل ديليفرى وراتبه عبارة عن 10 جنيهات فى الساعة وطلب منه الرئيس أن يساعده ليطلب منه عامل الديلفرى شقة تمليك أو شقة ايجار لا تزيد تكلفتها عن 500 جنيه شهريا ، كما تلقى مفاجأة وظيفة فى شركة خرسانات ومنحه هدية سيارة تاكسى.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد أمس الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح مفصل من القائمين على مشروع منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة عربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة ٦٥ فدانا.



