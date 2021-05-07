16 كم و 6 حارات مرورية ... الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير منطقة شرق القاهرة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح مفصل من القائمين على مشروع منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة عربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة ٦٥ فدانا.

شرح أحد المهندسين للرئيس عبد الفتاح السيسى بأن محور عدلى منصور يمتد 16 كم من أول محطة عدلى منصور مرورا بمحور عدلى منصور متقاطعة مع شارع جسر السويس مرورأ بمحور الفريق عصار عند مسطرد بطول 16 كم وجارى تنفيذ 6 عمل صناعى كوبرى سيارات أعلى المحور لربط المحور بتقاطعات حرة وتم تنفيذ 4 عمل صناعى وجارى تنفبذ 2 عمل صناعى ، والمحور بعرض 6 حارة مرورية لكل حارة مرورية ويتميز ب ربط القادم من شرق الجمهورية إلى محافظات الوجه البحرى عند تقاطع محور روض الفرج .

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد كذلك محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه ويشتمل على ١١ كوبرى للسيارات والمشاة، ليكون شرياناً مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعيلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسطرد ليصل الى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

كما ناقش الرئيس أثناء الجولة التفقدية المسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، ويشدد الرئيس على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.

كما توقف الرئيس كذلك ليتحدث مع عدد من المواطنين حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع إلى آرائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.