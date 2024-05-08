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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نقاش مش تجاوز .. صالح جمعة يرد على إيقافه لـ 6 أشهر

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات صالح جمعة لاعب فريق الكرخ العراقي  بشأن إيقافه لـ 6 أشهر.
 

 وقال صالح جمعة: «إعارتي باقيلها شهرين.. وكان في مسافة في النقاش بيني وبين الحكم ومكانش في تجاوز".


وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف اللاعب صالح جمعة لمدة 6 أشهر وتغريمه 25 مليون دينار عراقي، على خلفية ما بدر من لاعب الكرخ في مباراة خسارة فريقه (3-2) ضد النجف.

 

وهكذا ينتهي موسم صالح جمعة مع الكرخ الذي يتولى قيادته المدرب المصري هيثم شعبان، علمًا بأن فريقه يحتل المرتبة الخامسة عشرة في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 24 نقطة.

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