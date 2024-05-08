نقاش مش تجاوز .. صالح جمعة يرد على إيقافه لـ 6 أشهر

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات صالح جمعة لاعب فريق الكرخ العراقي بشأن إيقافه لـ 6 أشهر.



وقال صالح جمعة: «إعارتي باقيلها شهرين.. وكان في مسافة في النقاش بيني وبين الحكم ومكانش في تجاوز".



وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف اللاعب صالح جمعة لمدة 6 أشهر وتغريمه 25 مليون دينار عراقي، على خلفية ما بدر من لاعب الكرخ في مباراة خسارة فريقه (3-2) ضد النجف.

وهكذا ينتهي موسم صالح جمعة مع الكرخ الذي يتولى قيادته المدرب المصري هيثم شعبان، علمًا بأن فريقه يحتل المرتبة الخامسة عشرة في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 24 نقطة.