رمضان أبو العلا: الحرب الإيرانية الإسرائيلية أثرت على أسعار الطاقة

أكد الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، أن أسعار النفط والغاز مرتبطة بالأحداث والحروب، وأنه في أيام حرب أكتوبر في 73 ارتفعت أسعار النفط 4 أضعاف، فسعر البرميل كان بـ 3 دولار، وصل لـ 12 دولار.



وأضاف أستاذ هندسة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، أن وزير الخارجية الأمريكية في هذا الوقت قام بطلب لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة التي تضم الدول الصناعية الكبرى لمواجهة مثل هذه الأوضاع.



ولفت إلى أن هناك مناطق خطوط حمراء لا يمكن لإيران أو إسرائيل، تجاوزها وأن من ضمن هذه الخطوط ضرب مناطق الغاز الكبرى، وأنه لن يحدث أزمة كبيرة في الطاقة خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن السوق العالمي قادر على مواكبة الأزمة الحالية بشكل أو بأخر، مثل ما حدث في أثناء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وأوضح أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية أثرت على أسعار الطاقة، ولكن لن تحدث أزمة، وأن إيران لن تقوم بغلق مضيق هرمز، لآن هذا سينتج عنه مشكلات مع الدول الصناعية الكبرى.

