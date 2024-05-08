رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين: العالم سيدفع ثمن عجزه وتخاذله وازدواجية معاييره|فيديو

أكد الدكتور صلاح العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن الإرادة العالمية عاجزة وحتى مع إغلاق معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم لاتزال لغة الإدانة والتنديد هي المسيطرة.

وأضاف في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc الفضائية أن العزاء الوحيد لنا هو وقوف بعض الأحرار في العالم معنا ولكن إسرائيل محتاجة للجم والوقوف بقوة في مواجهة نتنياهو وحكومته.

وأشار الي أن العالم سيدفع ثمن عجزه وتخاذله مع ازدواجية معاييره وبدء الحراك الطلابي في أمريكا وأوروبا وبدء الوعي العالمي يتغير لكشف حقيقة إسرائيل وحان الوقت فلا تؤتي هذه المعطيات ثمارها.

