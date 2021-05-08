ربة منزل تحاول الانتحار بإحدى قرى ميت غمر لخلافات مع زوجها

أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة" بقرية البوها التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها ووصلت إلي المستشفي في حالة إعياء شديدة .



وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول المدعوة "مريم م م. "19 عاما ، ربة منزل، ومقيمة طرف والدتها بقرية " البوها " دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقىء مستمر إدعاء تناول مادة سامة .



وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال كلا من والدتها المدعوة" هناء ا. ال "41 عاما ، ربة منزل ، وعم المصابة" أحمد م. ر. "41 عاما ، سائق ، ويقيمان بذات القرية، قررا بقيام المصابة بتناول قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار ، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها، مما أدى الى حدوث اصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤١٦٨ /٢٠٢١ إداري مركز ميت غمر ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .