ربة منزل تحاول الانتحار بإحدى قرى ميت غمر لخلافات مع زوجها
أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة" بقرية البوها التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها ووصلت إلي المستشفي في حالة إعياء شديدة .
وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول المدعوة "مريم م م. "19 عاما ، ربة منزل، ومقيمة طرف والدتها بقرية " البوها " دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقىء مستمر إدعاء تناول مادة سامة .
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال كلا من والدتها المدعوة" هناء ا. ال "41 عاما ، ربة منزل ، وعم المصابة" أحمد م. ر. "41 عاما ، سائق ، ويقيمان بذات القرية، قررا بقيام المصابة بتناول قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار ، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها، مما أدى الى حدوث اصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤١٦٨ /٢٠٢١ إداري مركز ميت غمر ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .