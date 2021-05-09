يسرا تنتهى من تصوير مسلسل حرب أهلية

انتهى فريق عمل "حرب أهلية" من تصوير جميع مشاهد المسلسل الذي ينافس حاليا في السباق الرمضاني.

وتواجد في لوكيشن التصوير يسرا، وأروى جودة، وجميلة عوض وعدد كبير من الفنانين المشاركين بالعمل.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.