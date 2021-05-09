لاول مرة.. تعليم دمياط يصنع كعك العيد بأسعار مدعمه للدمايطة

محافظة دمياط

عادة سنوية اشتهر بها المصريين وهى شراء كعك العيد في الايام الاخيرة من شهر رمضان ولكن للدمايطة طقوسا خاصة فعلى الرغم من ان محافظة دمياط تشتهر بصناعه الحلويات الا ان اغلب ربات المنازل يفضلن صناعه كعك العيد والبسكويت والبيتى فور والغريبة وغيرهم من حلويات العيد ، داخل المنزل حيث تجتمع السيدات ويتفنن في صناعه انواع مختلفة من كعك العيد.

وهذا العام فاجئت مديرية التربية والتعليم الدمايطة، بانشاء خط إنتاج كحك العيد بالمدرسة الثانوية الزراعية بدمياط واقامت معرضا لمستلزمات العيد بالمدرسة الثانوية الميكانيكية ، بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث حرص التعليم الفنى بدمياط ممثلا فى مدرسة دمياط الثانوية الزراعية بتقديم خط إنتاج كحك العيد لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير منتج جيد ونظيف بأسعار مخفضة عن الأسواق بقيمة اقل ٣٠٪ عن أسعار السوق.

ومن جانبه صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، انه سعيد بما تم تحقيقه فى هذا المجال الذى يعمل على الاستفادة من امكانيات المدارس الفنية وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتابع انه تم افتتاح عدد ٣ منافذ بفارسكور ودمياط و دمياط الجديدة وسيتم افتتاح ثلاث منافذ أخرى خلال الفترة الحالية و إنه تم توفير خط إنتاج كحك العيد فى أغلب المدارس الزراعية والمدرسة الفندقية برأس البر لتلبية احتياجات المجتمع وبأسعار مخفضة تناسب كافة الفئات، تماشيا مع سياسة التعليم الفنى وتلبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وأشارالى انه تم تفعيل دور المدارس الزراعية من خلال توفير الدواجن واللحوم الحمراء والعصائر الطازجة والمربى، وكذلك عمل مستلزمات العيد بالحجز وإنتاج يومى، كما يقوم خط الإنتاج فى خلاف شهر رمضان بانتاج مخبوزات وفطائر وبيتزا والعصائر والمربات بأنواعها، وأضاف جارى توفير خط إنتاج خبز مدعم وكذلك توفير 6 منافذ لبيع منتجات مدارس الزراعية للمواطن

واوضح عثمان ان مديرية التربية والتعليم تعمل على التطوير وان خط الانتاج بمدرسة الزراعه يتبع قسم الصناعات الغذائية والعجائن بالمدرسة، ويتم من خلاله إنتاج كافة المخبوزات باجود أنواع الخامات للحفاظ على الصحة العامة المستهلك بغض النظر عن الربح، ويتم ايضا توفير المربى والزيتون مملح والعصائر الطبيعية بدون مواد حافظة.



واضاف بان اسعار كافة المستلزمات الغذائية الخاصة بالعيد سعرها في متناول الجميع فسعر كيلو كعك كلبن 40جنيه، كعك عين الجمل 60جنيه، كعك بندق 55جنيه، غريبة سادة 45جنيه، بسكويت 50جنيه، بيتى فور 50جنيه، شكلمة 65 جنيها.

وناشد الدمايطة بشراء تلك المنتجات المدعمه لتنشيط الصناعه ونظرا لرخص ثمنه بالمقارنة بالاسعار الاخرى الموجودة بالسوق.

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