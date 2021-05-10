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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت.. الزراعة تفرض حظرا على استيراد الطيور الحية من رومانيا ومالي وترفعه عن ليتوانيا وأيرلندا

دواجن حية
دواجن حية

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية، قرارين بفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهوريتي رومانيا ومالي بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور فيهما.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس الأحد، نشرته وكالة أنباء الكويت إنها أصدرت أيضا قرارين برفع الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد لـ الدجاج البياض واللاحم من جمهوريتي ليتوانيا وأيرلندا لخلوهما من مرض انفلونزا الطيور.

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وأكدت الهيئة في قراراتها ضرورة أن تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية لديها وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والإجراء المنصوص إليها من لائحة الحجر البيطري في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.

 

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