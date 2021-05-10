محمد فراج: نجاح مؤنس في لعبة نيوتن فاق توقعاتي وتامر محسن تميمة حظي| حوار

لعبة نيوتن سيخلد في تاريخ الدراما

محمد فراج:

تعرضنا لصعوبات كثيرة أثناء التصوير الذي استغرق عامين

منى زكي موهوبة ومحترفة ومن أقوى 3 ممثلات في الوطن العربي

جميع مشاهد مؤنس كانت صعبة ومحمد ممدوح أخويا في التمثيل

الكوميكس علامة على النجاح وأتبادل ستيكرز مؤنس مع أصدقائي

تصوير ضد الكسر تداخل مع الأيام الأخيرة لمسلسل لعبة نيوتن

اعتذرت في البداية عن ضد الكسر ولكن الحدوتة والتحدي جذبني للدور

نعود لتصوير أهل الكهف بعد العيد وأحداثه مزج بين التاريخ وخيال المؤلف



حالة ملحوظة من التوافق الشعبي والجماهيري نالها مسلسل لعبة نيوتن المنافس بقوة ضمن الموسم الرمضاني الحالي، بقصته وأبطاله ومسار أحداثه، نال منها محمد فراج الذي يقدم أشهر شخصية درامية هذا العام نصيبا كبيرا منها.

أصبح الشيخ مؤنس وهنا حديث الموسم على السوشيال ميديا، ينتظر محبو المسلسل أحداثه يوميا ويتطلعون إلى معرفة مصير هذه العلاقة الغربية والأحداث المثيرة التي يعرضها مسلسل لعبة نيوتن يوما بعد يوم.

وقال فراج في حوار مع موقع صدى البلد، إنه كان متوقعا النجاح لمسلسل لعبة نيوتن لكن حجم الانتشار والتميز الذي لاقته شخصية مؤنس الليثي كان مفاجأة بالنسبة له، كما تحدث عن تعاونه المثمر مع المخرج تامر محسن.

وإلى نص الحوار...



كيف تابعت ردود الفعل على مسلسل لعبة نيوتن؟

توقعت أن ينال مسلسل لعبة نيوتن قدرا كبيرا من النجاح، وأنا على يقين دائم بأن مركب تامر محسن دائما تصل إلى بر الأمان مثل كل أعماله، لكن لم أتخيل وصول مؤنس إلى هذا النجاح.

كنت خائفا جدا من الشريحة التي ينتمي إليها مؤنس خاصة أنني أقدم هذه الشخصية لأول مرة، وهو الشخص الملتزم دينيا والمرموق في منصبه، لكن كان لدي شغف ممزوج بالخوف من التجربة والمغامرة.

ردود الأفعال فاقت توقعاتي رغم إني "كنت عارف إننا هنجيب جون"، لأنه رغم اختلاف شرائح المسلسل إلا أن الحدوتة بها تجميعة شخصيات عبقرية، وحلاوة السيناريو أن الشخصيات حقيقية طبيعية طالعة من قلب الشارع والواقع.



الشيخ مؤنس

هل تقرأ الكوميكس اليومية على مؤنس ولعبة نيوتن؟

الكوميكس علامة من علامات النجاح وأول مرة ألاقي هذا الكم من النكات على الشخصيات والمواقف وأتابعها يوميا لمعرفة كل جديد يقدم، وأصدقائي يرسلون لي "ستيكرز" مؤنس.



هل تعتبر تامر محسن تميمة حظ محمد فراج؟

طبعا.. تميمة حظ أي حد بيشتغل مع تامر محسن لأنه بني آدم محب جدا جدا لشغله ومخلص له قوي وموهوب ومتجدد وكل الناس تتمنى تشتغل مع مخرج بالشكل ده تامر محسن علامة نجاح لوحدها وكلمة السر في أعماله هي الصدق في العمل والإخلاص.



وما هي الصعوبات التي واجهت فريق مسلسل لعبة نيوتن أثناء التحضير؟

لعبة نيوتن كان مقررا طرحه العام الماضي ثم تأجل لرمضان 2021، ولم يكن لدي أي فكرة حول مصير استكمال التصوير وجداوله، وأنا على المستوى الشخصي والمهني كانت حياتي واقفة.

انتهينا من التصوير قبل رمضان الحالي بيومين فقط، ما يعني أن التحضير للمسلسل استغرق أكثر من عامين ما بين التصوير والكتابة والتحضير، واحتفظت بالذقن لمدة عام ونصف ورفضت العديد من الأعمال رغبة في التزامي مع تامر محسن وتجاه مؤنس.

تم حل هذه الأزمة بالاتفاق مع تامر محسن ووافق على حلق ذقني حتى أكون قادرا على المشاركة في أعمال أخرى على رأسها فيلم أهل الكهف، وكنت بعيط وأنا بحلق ذقني لشدة تعلقي بها فترة طويلة. وأجرينا بروفات للتأكد من قدرتنا على تركيبها بصورة طبيعية أثناء استكمال التصوير.

أيضا المسلسل تعرض للعديد من المشكلات وظروف التصوير الصعبة على فترات، وبعض المشاهد تم تصويرها على مراحل مختلفة وهذا أمر صعب جدا، مثل مشهد ولادة هنا الذي صور جزء منه في أمريكا والآخر في مصر.



مشهد من مسلسل لعبة نيوتن

ما أوجه الشبه بين شخصيتك الحقيقية ومؤنس؟

لا يوجد تشابه كبير بيني وبين مؤنس، أنا بحب هذا البني آدم ووحشني جدا، لكن لو قابلته في الحقيقة مش هنعرف نكون أصحاب.



لعبة نيوتن يشهد التعاون الثاني لك مع منى زكي بعد الصندوق الأسود.. كيف كانت كواليس العمل بينكما؟

العمل مع منى زكي أحلى حاجة في الحياة، فهي من أجمل النجمات التي عملت معهم، إن لم تكن أكثرهم احترافية ولا تمانع أبدا في إلغاء النجومية من أجل الدور، ومنح كل جهدها للشخصية، وهي موهوبة موهبة غير طبيعية.

من وجهة نظري منى زكي من أقوى 3 ممثلات في الوطن العربي، إن لم تكن موهبتها تصلح للخروج إلى العالمية، وهي فنانة عبقرية، ورغم غيابها عن الساحة الدرامية منذ أفراح القبة تعود بدور قوي مثل شخصية هنا في لعبة نيوتن.



هل كان مقصودا مناقشة قضايا شائكة مثل الاغتصاب الزوجي والعنف الأسري؟

طبعا كان مقصودا وأكيد عارفين إن دي قضايا موجودة وبنناقشها وشفنا نماذج كثيرة تحدثت عن قصصها على السوشيال ميديا والبرامج وناس كثر حصلهم زي هنا.

رغم إن الاغتصاب الزوجي يتم تجريمه في معظم دول العالم، لكن ليس في بلدنا، وده أمر غير صائب من وجهة نظري وكارثة تخص مشاعر وأحاسيس المرأة.



ما هي أصعب المشاهد التي واجهتها في لعبة نيوتن؟

جميع مشاهد مؤنس كانت صعبة، ولم أقدر أي مشهدا سهلا حتى المشاهد الصامتة لأنه يعبر بملامحه وتعبيراته أكثر من الكلام.

أول ظهوري في المسلسل كان مشهدا صعبا جدا لا أنطق في نفسه، والنصف الآخر أتحدث الإنجليزية وألقن مسجون أمريكي الشهادة، وكان علي استحضار تاريخ مؤنس كله في هذه اللحظة ومنصبه وشخصية رجل الأعمال المسئول عن الجاليات المسلمة أمام الحكومة الأمريكية.

أيضا مشهد إجراءات الطلاق والاغتصاب واعتراف مؤنس بحبه لهنا، وغيرها من المشاهد التي ستعرض في الحلقات القادمة.



المشاهد بينك وبين محمد ممدوح لاقت ردود فعل قوية.. فكيف تكون الكواليس بينكما؟

محمد ممدوح أخويا في التمثيل، وبيننا كيمياء كبيرة في الشغل، وأصبحت المشاهد التمثيلية بيننا كأننا شقيقين نقضي يوما ممتعا سويا.





هل ترى أن نجاح مؤنس غطى على شخصية كريم في ضد الكسر؟

مؤنس غطى على كريم وعلى شخصيات عديدة أخرى مشاركة في الموسم الرمضاني الحالي، لكن نجاح لعبة نيوتن وشخصياته لا يعني ضعف الأعمال الأخرى، لكن ربنا أراد أن يتعلق الجمهور بالقصة والشخصيات لأنها حقيقية وأتلقى تعليقات من الجمهور بعدم رغبتهم في انتهائه.



وكيف كانت تجربة ضد الكسر مع نيللي كريم؟

مسلسل ضد الكسر "مكنش في الحسبان"، لكن المنتج جمال العدل تحدث معي عن رغبته في إسنادي الدور منذ حوالي 4 أشهر، واعتذرت عنه في البداية لاهتمامي وتركيزي مع لعبة نيوتن، لكن الحدوتة جذبتني واتخذت القرار لأنه وضعني في تحدي أمام نفسي.

المشاركة مع نيللي كريم في ضد الكسر كانت تجربة حلوة جدا، وهذا ليس التعاون الأول بيننا لكنه الرابع بعد تحت السيطرة وسقوط حر، والمسلسل الإذاعي اعترافات خوخة.

بدأت تصوير كريم وأنا منتهي بنسبة 75% من تصوير لعبة نيوتن، وطالتني بعض المعاناة بسبب الذقن لكن حلقتها مع بداية مشاركتي في أهل الكهف ما سهل علي الأمر قليلا. وصورت 15 يوما مع كريم ومؤنس بدقن أخرى في نفس الوقت.



محمد فراج



متى يعود تصوير فيلم أهل الكهف؟ وما تفاصيل دورك؟

نعود لتصوير أهل الكهف بعد العيد، والفيلم معالجة سينمائية للأستاذ أيمن بهجت قمر، وهي مزج بين الواقع والخيال حول قصة أهل الكهف المذكورة في القرآن، والفيلم به وقائع حقيقية ومعلومات مستندة على أسس حدثت بالفعل، وجزء من خيال المؤلف.