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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كفء ومخلص .. وزيرة البيئة تنعى رئيس طاقة الشيوخ

عبد الخالق عياد
عبد الخالق عياد

تنعى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وكافة العاملين بالوزارة وجهازيها ببالغ الحزن والاسى الفقيد النائب المهندس عبد الخالق عياد  رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والذى وافته المنية اليوم.

وقالت وزيرة البيئة أن الراحل كان مشهودا له بالكفاءة والإخلاص وكان وطنياً ومتفانيا في عمله حتي آخر لحظات حياته من خلال رئاسته للجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، مشيدة بمدى اهتمامه البالغ بقضايا البيئة المختلفة وتعاونه وتنسيقه المستمر مع الوزارة فى ذلك الشأن،   داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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