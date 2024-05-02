من داخل مقاتلة حربية.. شريف منير يروج لـ “السرب”

شارك الفنان شريف منير جمهوره ومتابعيه بعدة صور ضمن كواليس تصوير فيلم «السرب»، والذي يعرض حاليًا في السينمات.

ونشر شريف منير الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، وظهور خلالها مرتديًا البدلة العسكرية للقوات الجوية داخل إحدى المقاتلات الحربية، وعلق قائلًا: «شريف المصري من فيلم السرب، يعرض الآن بجميع دور العرض في مصر».

تصدر فيلم السرب شباك التذاكر دور العرض ، في أولي ايام عرضه بالسينمات ، حيث حقق العمل ايرادات وصلت الي 1,603,934 جنيه مصري .



الفيلم يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.