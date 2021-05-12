شاهد..تفاصيل جديدة ومثيرة حول طلاق بيل غيتس وميليندا



عرضت قناه الحدث العربية فيديو يكشف عن تفاصيل جديدة في طلاق بيل جيتس وميليندا حيث اكد الفيديو أن ميليندا بدأت الاستعداد للطلاق منذ عام 2019 .

واضاف الفيديو أن ميليندا كان لديها مخاوف من علاقة زوجها برجل الأعمال جيفري إبستين والذى اتهم باعتداءات جنسية لافتا أن ميليندا تحدثت مع محامين عام 2019 قائلة أن زواجها من بيل " تحطم بشكل لا رجعة فيه ".

واوضح الفيديو أن بيل جيتس التقي بإبستين عدة مرات ومكث معه ذات مرة في منزلة ولكن المتحدث باسم بيل جيتس اكد أن لقاءاته مع إبستين تركزت علي العمل الخيري فقط .

وتابع الفيديو أن بيل جيتس وميليندا كانا اعلنا انفصالهما في بيان علي "تويتر" بعد زواج استمر "27 عاما" ومن المتوقع أن يكون طلاقهما هو الأغلى في العالم مع احتمال أن تحصل ميليندا عن 70 مليار دولار .