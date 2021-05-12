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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة الأسبق: رشحت إيهاب جلال أكثر من مرة لـ الإسماعيلي.. وعثمان يتحمل المسئولية

صدى البلد

علق الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الرياضة الأسبق، على موقف الإسماعيلي في جدول الدوري هذا الموسم، بعد الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري.

 

وقال الدكتور عبد المنعم عمارة، عبر برنامج “النجوم في رمضان”: "إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان السبب في كل ما يحصل في الفريق في الفترة الأخيرة".

 

وأضاف وزير الرياضة الأسبق أن إدارة إبراهيم عثمان للنادي لا تصلح مع اللاعبين أو الإداريين، لذلك هناك العديد من المشاكل في الفريق.


وأوضح أن الإسماعيلي  له فقط 3 نقاط بسبب أزمته مع نادي النجوم، ومن الممكن أن تتضاعف العقوبة إلي أكثر من ذلك في حال عدم دفع المبلغ المقرر لها في الوقت المحدد.

 

وتابع: "رشحت إيهاب جلال لتولي تدريب الدراويش منذ فترة كبيرة، ولم تتم الاستجابة لي، ولكن في النهاية بسبب الضغط تم التعاقد معه".
 

عبد المنعم عمارة الاسماعيلي ابراهيم عثمان إيهاب جلال

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