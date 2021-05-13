ألمانيا.. توقيف رجل مسلح بالقرب من مسجد في فرانكفورت

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في فرانكفورت، اليوم الخميس، توقيف شخص، كان مسلحا بالقرب من مسجد.

وقالت شرطة فرانكفورت، على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، إنها أجرت عملية أمنية، بعد ورود معلومات من شهود قالوا إنهم رأوا 3 أشخاص ربما حمل أحدهم مسدسًا.

وأضافت: "اعتقلنا 3 أشخاص على صلة بالحادث"، مؤكدة أن التحقيق جارِعلى قدم وساق.

وكان موقع الحادث على مقربة من عدة مساجد، وتم اتخاذ تدابير وقائية واسعة النطاق على الفور.

ولفتت الشرطة الألمانية إلى عدم وجود أي خطر على زوار المساجد أو أي شخص آخر في أي وقت.