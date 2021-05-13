عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا.. توقيف رجل مسلح بالقرب من مسجد في فرانكفورت

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في فرانكفورت، اليوم الخميس، توقيف شخص، كان مسلحا بالقرب من مسجد.

وقالت شرطة فرانكفورت، على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، إنها أجرت عملية أمنية، بعد ورود معلومات من شهود قالوا إنهم رأوا 3 أشخاص ربما حمل أحدهم مسدسًا.

ألمانيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وزير الخارجية يبحث إنهاء الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع وزير خارجية ألمانيا

وأضافت: "اعتقلنا 3 أشخاص على صلة بالحادث"، مؤكدة أن التحقيق جارِعلى قدم وساق.

وكان موقع الحادث على مقربة من عدة مساجد، وتم اتخاذ تدابير وقائية واسعة النطاق على الفور.

ولفتت الشرطة الألمانية إلى عدم وجود أي خطر على زوار المساجد أو أي شخص آخر في أي وقت.

الشرطة الألمانية فرانكفورت شرطة المانيا مسجد

ترشيحاتنا

خلال يوم.. دولة عربية تسجل 4 الآف إصابة جديدة بكورونا

«الزراعة»: استلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية في 14 محطة

أخبار التعليم.. هدية من الرئيس السيسي لأسر شهداء القطاع الطبي.. رفع درجة الاستعداد للقصوى في المستشفيات الجامعية

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.. صور

لو اتهددتى عبر السوشيال ميديا.. احصلي على حقك القانونى بهذه الطريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

تفاصيل جديدة في إصابة مدير المنتخب الأولمبي بـ فيروس كورونا

صواريخ العيد.. السيطرة على حريق شب في سيارة محملة بألعاب نارية في بنها

وفاة حماة حمو بيكا

شيكابالا غلطان .. تفاصيل تقرير مراقب قمة الأهلي والزمالك رقم ١٢٢

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

القوى العاملة: الوزير اعتاد قضاء العيد في الشرقية.. وزيارة قبر والده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... تويوتا تطرح سوبرا GR بقوة 980 حصان

طرح مرسيدس EQT ميني فان الجديدة كليا.. صور

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ