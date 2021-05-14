باسم سمرة يكشف سر موافقته على المشاركة في مسلسل بنت السلطان

حل الفنان باسم سمرة، ضيفا على الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج سهرة خاصة تقديم الإعلامية ريهام سعيدة، للحديث عن مسلسل بنت السلطان.

وقال سمرة خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، والمذاع عبر قناة " النهار"،:" فيه كيميا بيني وبين روجينا عظيمة وده ساهم في نجاح المسلسل بشكل كبير".

وأردف:" فخور بالعمل مع روجينا وهي ممثلة من العيار الثقيل وعلى المستوى الشخصي فهي من اكثر الممثلين إنسانية واجتهاد".

وأوضح أنه وافق على المشاركة في مسلسل بنت السلطان لدعم الفنانة روجينا في أول بطولة مطلقة لها على الشاشة.