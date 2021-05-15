أحمد شوبير: الوداد اقترب من نصف النهائي.. ومواجهة الأهلي ضد صن داونز متكافئة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مباراة الاهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقى فى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا متكافئة بين الطرفين والحسم سيكون خلال 180 دقيقة .

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ‏تصوروا أن الوداد المغربي وضع قدماً في نصف النهائي بتعادله مع مولودية الجزائر خارج ملعبه، والترجي التونسي أقرب كثيراً للصعود لنصف النهائي كما أن سيمبا التنزاني قادر علي إستمرار مغامرته لنصف النهائي، أما الأهلي وصن داونز فهي مواجهة متكافئة جداً سيتم حسمها في الدقيقة 180.



في سياق أخر استقر بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة اليوم ويضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومعه محمد هانى وبدر بانون و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات و طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

