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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبدالله: الزمالك سيفوز بالدوري رغم أنف الجميع

إبراهيم عبدالله
إبراهيم عبدالله

قال إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إن استمرار اللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي، في المصلحة العامة. 

وأضاف عبدالله، خلال تصريحات تليفزيونية: ليس من المصلحة العامة تغيير لجنة إدارة الزمالك، فالحفاظ على الاستقرار، أفضل؛ لكي تتحقق البطولات، ووفرنا لنادي الزمالك 236 مليون جنيه. 


وأكمل: الزمالك سيفوز بالدوري المصري رغم أنف الجميع، ولست راضيا عن لقاء الزمالك والأهلي تحكيميا، والزمالك لم يستفد من التحكيم.
 

وفي سياق آخر، اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في اجتماعها، أمس، التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر، والاستاد الجديد هناك.

 

وسبق أن أبرمت اللجنة، بروتوكول تعاون، مع “الإنتاج الحربي”، قبل أن يتم اعتماده رسميا، في اجتماع المجلس أمس، برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق.

الزمالك نادي الزمالك الدوري المصري إبراهيم عبدالله

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