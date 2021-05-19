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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الوادى الجديد يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تراس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعا لوضع الترتيبات  الخاصة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى، من حيث الانتهاء من اعلان  جداول الامتحانات لمختلف كليات الجامعة والتاكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال أيام حضور الطلاب للكليات.

 

وشارك في الاجتماع السادة وكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم و مدير عام الادارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم و رعاية الشباب بالجامعة ومنسق عام الانشطة  ورؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعة.

 

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى  تنطلق  مع بداية شهر  يونيو على ان تنتهى  اعمال الامتحانات لمختلف الكليات  نهاية شهر يونيو.

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وأضاف أن الجامعة طبقت خلال الفصل الدراسي الثاني  نظام التعليم الهجين الذى يجمع بين التعليم بحضور الطلاب والتعليم عبر المنصات الالكترونية 

 

من جانبه أكد مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة أنه خلال الاجتماع تم التشديد على جميع الإجراءات الوقاية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى للطلاب  فى إطار الخطة الخاصة لمكافحة العدوى من كورونا وذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس الاعلى بالجامعات للحفاظ على صحة الطلاب وحماية العاملين بالمنظومة التعليمية بالجامعة من عدوى فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان لاعمال التعقيم والتطهير للجان الامتحانات لمختلف الكليات وتشكيل لجان لتنظيم عملية دخول الطلاب وتوفير الكواشف الحرارية للكشف على الطلاب اثناء دخول الطلاب والعاملين  لمقار اللجان وتوفير المستلزمات الطبية.

 

من جانب أخر اعلنت كلية الطب البيطري بجامعه الوادى الجديد، عن استكمال  قوافلها البيطرية التي تخدم  مراكز وقرى ومدن المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة.

 

وقال الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد إن القوافل البيطرية التي بدأتها الجامعة فى منتصف شهر أبريل الماضي ستتواصل اليوم الاربعاء 19 من مايو الجاري بالكشف على الثروة الحيوانية بقرية جورمشين ٧ بمركز باريس ويتبعها قافله أخرى غدا الخميس الموافق ٢٠ مايو في بئر ٨ بمركز باريس وبذلك تكون القوافل البيطرية أتمت عملها بمراكز المحافظة المختلفة بداية بمركز الخارجه وتختتم بمركز باريس.

 

وأضاف أن القوافل البيطرية تنظمها الجامعة بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد وسط إجراءات احترازية ووقائية لفيروس كورونا بالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين أعضاء القافلة ومربى الثروة الحيوانية وأعمال التعقيم والتطهير لاماكن تواجد الأطباء والطلاب للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين فى القافلة.

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