إبراهيم عبد الجواد يهنئ بيراميدز على الصعود لنصف نهائي الكونفيدرالية

هنأ الاعلامي إبراهيم عبد الجواد فريق بيراميدز على التأهل لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية بعد التعادل امس مع منافسة انيميا النيجيري



وغرد ابراهيم عبد الجواد عبر تويتر قائلا "‏الف مبروووووك لنادي بيراميدز التأهل للدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية #بيراميدز ‎#انيمبا ".

وتعادل فريق بيراميدز مع منافسه إنيمبا النيجيري بنتيجة 1 - 1 في المباراة التي أقيمت علي ملعب إينيمبا سبورت ستاديوم ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، ثم تعادل إنيمبا في الدقيقة 40 عن طريق انايو.

وتأهل بيراميدز الى نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الافريقية مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف .