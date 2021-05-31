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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بـ راتب 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة: توفير 2750 فرصة عمل|تفاصيل

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2750 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو 2021 .

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة،  تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني  www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة  للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة  في 12 محافظة هي : القاهرة ، والشرقية، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، ودمياط ، والأقصر ، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مايو 2021 في النشرة السابقة وعددها 1300 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 20 مشرف خدمات براتب 2500 جنيه ، و 200 عامل خدمات نظافة ،و 5 أمين مخازن براتب 3500 جنيه  .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 50 فنى لحام ، و 50 فنى دوكو سيارات ، و 30 فنى خراطة ، و 30 فنى تشطيبات ، و 30 فنى برادة   .

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية ، تمثلت في 400 ضابط أمن ، و 10 مشرف أمن ، و 16 مراقب جودة ، وعامل جودة ، و 143 عامل سنجرواورليه واوفر ومكواة ، و 25 عامل إنتاج ، و 5 عمال تعبئة ، وعامل تحميل ، و 4 كهربائي تركيبات .

وفي الدقهلية يوجد 10 بائع ، و 2 محاسبين ، و 5 فرد أمن ، و 3 سائق كلارك ، و 25 عامل عادي ، و 5 أخصائي إئتمان ، و  5 منسق ، و 2 عامل غلاية  .

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت : 100 أخصائي خدمات مالية ،  و 25 منسقة ميدانية ، و 50 وكيل تأميني ، و 50 مندوب تسويق ، و 10 مشرف مجموعة براتب 4500 جنيه ، و 5 مندوب مبيعات براتب 6000 جنيه ، و عامل ماكينة خياطة ، و 4 عامل عادي ، ومحاسب ، وفرد أمن ، وعامل تقطيع رخام ، و عامل جلاية  .

وفي دمياط يوجد فرص عمل  لـ 5 عامل عادي ، و 6 مندوب مبيعات ، و2 عاملة نظافة براتب 1850 جنيه  .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : 6 أخصائي براتب 2500 جنيه ، و دكتور إكلينيكي وباثولوجي ، و 20 مندوب تسويق ، و 20 سكرتيرة ، و 5 مندوب سحب عينات منزلي ، و 20 أخصائي تمويل ، و 6 عامل عادي .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالمنوفية مجموعة من فرص العمل شملت : 10 منسق ميداني ، و 15 محاسب ، و 200 عامل أوفر ، و 200 عامل أوليه ، و 200 عامل سنجر ، و 20 مشرف إنتاج ، و 20 مشرف جودة ، و 50 عامل تعبئة ، و 10 فرد أمن ، و 10 مشرف أمن ، و 2 فنى صيانة ، و 5 مندوب تحصيل ، و 4 عامل لمحطة تموين سيارات ، و عاملة لبيع مستلزمات خياطة ، و 4 عجان و فران و خراط و طاولجي لمخبر .

وفي المنيا  يوجد 530 فرصة عمل متاحة ، منها : 50 عامل دواجن ، و 12 مدرس لغة إنجليزية حتى سن 30 سنة ، و 30 عامل إنتاج ، و 10 عاملة نظافة ، و 100 مراقب جودة ، و 300 عامل حياكة ، و 10 فنى صيانة ، و 10 منسق ميداني ، و سائق عادي ، وسائق كلارك ، و 2 عامل تعبئة ، و 4 مندوب تسويق .  .

أما السويس فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 5 فنى درفلة ، و 5 فنى حصيرة ، و 4 فنى فرن ، و 4 مساعد فنى فرن ، 4 مساعد فنى حصيرة من حملة المؤهلات المتوسطة .

كما تم توفير فرص عمل شملت ، 8 عامل ستيورت بفندق ، ومدير حجز ، ومساعد مدير حجز ، ودادة أطفال ، ومربية  بمحافظات شمال سيناء والأقصر .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :

 

 

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