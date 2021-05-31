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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عقب إصدار قرار بإنشائها..اِعرف مهام وحدات تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة 

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنشاء وحدات تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة في الجهات التابعة للوزارة.

وكشفت وزيرة التخطيط أن هذه الجهات تتمثل في “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي”، وذلك لتكون منوطة بتحقيق تكافؤ الفرص بين كل من الرجل والمرأة داخل بيئة العمل.


وتعود  أسباب وحدات تكافؤ الفرص إلى ضرورة وجود إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص استنادًا إلى استراتيجية التنمية المستدامة والهدف الأممي الخامس المعني بضرورة المساواة بين الجنسين.

إضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، واستراتيجية تمكين المرأة، والعديد من المواد المنصوص عليها في الدستور المصري لسنة 2014.


وتشمل المهام المسندة إلى وحدات تكافؤ الفرص في الجهات التابعة للوزارة والتي تم إنشاؤها بموجب قرارات من رؤساء ومديري تلك الجهات:

إعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها

حصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة لتمييز نوعي.

اقتراح حلول للمشكلات المشار إليها، إضافة إلى توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة.

العمل في حصول المرأة على حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية.

العمل على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد معهد التخطيط القومي التنمية المستدامة وحدات تكافؤ الفرص

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