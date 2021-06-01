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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل خطة النواب: اجتماعات مكثفة للجنة لإعداد تقرير نهائي عن مشروع الموازنة الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة سوف تقعد ٧ اجتماعات خلال الأسبوع القادم عقب الجلسات العامة.

 

وأضاف سالم أن هذه الاجتماعات بالترتيب كالتالي :

 

 -الاجتماع  الأول لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي سوهاج وأسيوط للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢. 

- الاجتماع الثاني لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي الدقهلية والغربية للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢. 

 

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- الاجتماع الثالث لمناقشة مشروع موازنة جهاز حماية  المنافسة ومنع الاحتكار للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ 

 

-كما تناقش اللجنة في اجتماعها الرابع مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ 

 

- وتناقش اللجنة  في اجتماعها الخامس موازنة البرامج والأداء والتي تم تطبيقها على بعض الوزارات والجهات التابعة والمستقلة وذلك للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ 

 

 - والاجتماع السادس  لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وكذلك تدارس ونظر تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفى ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار. 

 

- و تختم اللجنة اجتماعتها بمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢،

 

وأضاف سالم ان الأسبوع  المقبل ادم يمثل الأسبوع الأخير في اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع  الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك لأعداد تقرير شامل عن الموازنة العامة للدولة من قبل لجنة الخطة والموازنة وذلك قبل مناقشتها في اولي الجلسة العامة.

 

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