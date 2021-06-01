وكيل خطة النواب: اجتماعات مكثفة للجنة لإعداد تقرير نهائي عن مشروع الموازنة الجديدة
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة سوف تقعد ٧ اجتماعات خلال الأسبوع القادم عقب الجلسات العامة.
وأضاف سالم أن هذه الاجتماعات بالترتيب كالتالي :
-الاجتماع الأول لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي سوهاج وأسيوط للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.
- الاجتماع الثاني لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي الدقهلية والغربية للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.
- الاجتماع الثالث لمناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢
-كما تناقش اللجنة في اجتماعها الرابع مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢
- وتناقش اللجنة في اجتماعها الخامس موازنة البرامج والأداء والتي تم تطبيقها على بعض الوزارات والجهات التابعة والمستقلة وذلك للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢
- والاجتماع السادس لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وكذلك تدارس ونظر تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفى ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.
- و تختم اللجنة اجتماعتها بمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢،
وأضاف سالم ان الأسبوع المقبل ادم يمثل الأسبوع الأخير في اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك لأعداد تقرير شامل عن الموازنة العامة للدولة من قبل لجنة الخطة والموازنة وذلك قبل مناقشتها في اولي الجلسة العامة.